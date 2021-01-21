Управляющие потратились на оптимизм

Портфельные менеджеры крупнейших инвестфондов не сомневаются в быстром восстановлении мировой экономики. В ожидании роста темпов вакцинирования управляющие снижают долю наличности в портфелях. В наибольшем выигрыше оказались акции компаний развивающихся стран, в том числе российских, которые привлекают своей недооцененностью. Однако эксперты отмечают неустойчивость популярности российского рынка из-за возросших геополитических рисков.

Январский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует об укреплении оптимизма международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики. В анкетировании приняли участие представители 217 фондов, в управлении которых находились активы на сумму $596 млрд. По данным опроса, число портфельных управляющих, уверенных в том, что в течение ближайших 12 месяцев темпы роста мирового ВВП ускорятся, на 90% превысило число тех, кто ждет замедления мировой экономики. Это третий по величине результат за всю историю наблюдений, оптимистичнее управляющие были только в ноябре 2020 года и в марте 2002 года.

Оптимизм управляющих основан на ожиданиях угасания пандемии и снятия ограничительных мер в течение 2021 года в результате массовой вакцинации и других мер борьбы с вирусом. С начала вакцинации уже распространено больше 40 млн доз, причем из них 15 млн — только за прошлую неделю. «Распространение COVID-19 больше не пугает инвесторов, и все большую уверенность набирает вера в рост экономики»,— отмечает управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

Добавляет надежд инвесторам продолжающееся монетарное и фискальное стимулирование. На прошлой неделе избранный президент США Джо Байден представил план поддержки экономики объемом $1,9 трлн. «Заявления монетарных властей США дают основания полагать, что увеличение ставок произойдет лишь после того, как экономика восстановится в достаточной степени, а низкие ставки способствуют увеличению инвестиций в развивающиеся рынки»,— отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

В таких условиях управляющие продолжают сокращать долю наличности в своих портфелях. По данным опроса BofA, средняя доля кэша снизилась с 4% до 3,9%, минимального значения с 2013 года. При этом число управляющих, у которых вложения в акции были выше индикативного уровня, на 53% превысило число тех, у которых показатель был ниже, за месяц показатель вырос на 2 процентных пункта (п. п.). Показатель поднялся до максимального значения с января 2018 года.

Одновременно управляющие меняют инвестиционные предпочтения. По данным опроса BofA, в январе менеджеры фондов увеличили вложения в нефтяном, металлургическом и финансовом секторах, сократив инвестиции в компании здравоохранения и технологий. «В условиях восстановления мировой экономики рынок акций в целом, а в особенности акций компаний циклических секторов, имеет гораздо больше шансов на дальнейший рост, чем на снижение»,— отмечает глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. По его словам, данные сектора в большей степени представлены на развивающихся рынках, что формирует ожидания опережающего роста этих рынков.

Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, выросло на 7 п. п., до 62%. Столь высоко показатель не поднимался за всю историю наблюдений. При этом управляющие сократили вложения в акции американских компаний. Число тех, у кого вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, упало на 20 п. п., до 4%.

Российский рынок также оказался в числе выигравших, поскольку на нем доминируют акции циклических компаний. По данным EPFR, за первые две недели года вложения иностранных инвесторов в российские акции превысили $330 млн. По словам Алексея Скабаллановича, рост омрачен рисками новых санкций. «Однако раньше мая Сенат США не будет полноценно работать. В связи с этим ожидать развития санкционного давления можно лишь ближе к лету»,— отмечает господин Скабалланович. Масштаб новых мер в случае их принятия может не оказать существенного влияния на российскую экономику, уточняет Михаил Беспалов, однако новостной фон все же может негативно сказаться на объемах иностранных инвестиций в Россию.

Виталий Гайдаев