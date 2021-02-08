Инвесторы ищут пути развития

Международные инвесторы сократили вложения в развитые рынки. Обновление исторических максимумов американскими индексами на протяжении последних месяцев, а также неопределенность с очередным траншем денежного стимулирования заставляет инвесторов выбирать более доходные направления, прежде всего развивающиеся страны. В выигрыше остается Китай, от которого ждут налаживания отношений с США. Но часть инвестиций может вернуться и в Россию, в том числе на фоне ожидания менее жестких санкций.

Последние данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) свидетельствуют, что международные инвесторы резко сократили вложения в фонды развитых рынков. По оценке “Ъ”, основанной на отчетах BCS Global Markets и Bank of America, учитывающих данные EPFR, объем средств, поступивших в эти фонды, за неделю, которая закончилась 3 февраля, составил $3,3 млрд. В предыдущие недели января приток составлял $12–20 млрд.

На это фоне интерес к развивающимся рынкам остается более устойчивым. По данным EPFR, за отчетную неделю чистые вложения в фонды emerging markets составили $5,7 млрд при среднем значении за предыдущие три недели на уровне $6 млрд. Инвесторы сохраняют значительный интерес к фондам Китая (приток $1,5 млрд, на уровне предыдущих двух недель). Россия пока особо не привлекает внимания: суммарный приток через страновые и глобальные фонды составил всего $30 млн, минимум с начала ноября прошлого года.

В то же время замедление не помешало ведущим американским индексам на минувшей неделе обновить исторические максимумы, а немецкому DAX — приблизиться к историческому рекорду. Динамика же китайских индексов не такая впечатляющая. Индекс Shanghai Composite c начала февраля остается возле уровня 3500 пунктов. Эти значения хотя и близки к максимумам с начала 2018 года, однако в 1,5 раза ниже исторического максимума, достигнутого в середине 2015 года. Отчасти давление на китайский фондовый рынок оказывает политика США: еще президент Дональд Трамп в конце прошлого года существенно ограничил инвестиции американских фондов в ценные бумаги китайских компаний.

Ралли на американском рынке и регулярное обновление исторических максимумов индексами в последние три-четыре месяца уже оказывают давление на инвесторов. Как отмечает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов, драйверы роста, включая обещанный пакет стимулов, а также эффект от вакцинации уже заложены в цену, поэтому «инвесторы могут не торопиться с решением перекладывать средства в фонды американских акций, ожидая более подходящего момента». Как добавляет управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, развитые рынки в конец января — начале февраля находились под давлением из-за сообщений, что принятие нового пакета стимулов в США в размере $1,9 трлн откладывается на начало марта. Часть инвесторов предпочли «зафиксировать свои результаты», указывает он.

В таких условиях среди крупнейших инвестиционных домов делается ставка на развивающие страны. По словам Андрея Русецкого, триггером для опережающего роста называется фактор ослабления доллара США, низкие ожидаемые доходности в развитых странах, где цикл ставок находится у минимума. На этом фоне выделяется фактор Китая. По словам инвестиционного стратега «Арикапитала» Сергея Суверова, высокие вложения в китайский рынок объясняются ожиданиями «снижения градуса торгового противостояния с США при президенте Джо Байдене и меньшими потерями для экономики от коронавируса по сравнению с западными странами».

Сохранение позитивных настроений инвесторов в отношении emerging markets может изменить их взгляд и в отношении России. До последнего времени на российский финансовый рынок оказывали существенное давление политические и санкционные риски, и вложения в российские фонды значительно сократились (см. “Ъ” от 1 февраля).

Однако, как отмечает Андрей Русецкий, «ясно, что санкции будут точечными, теперь инвесторы обратят свои взоры на цены на нефть, которые приближаются к $60 за баррель» (см. “Ъ” от 6 февраля). Это отразилось на валютном рынке: курс доллара вернулся к отметкам двухнедельной давности, по итогам недели снизившись до 74,64 руб./$. Как считает господин Суверов, по мере снижения рисков и возобновления роста ВВП в этом году, который агентство Fitch на днях оценило в 3%, «притоки средств в российские акции могут восстановиться». При этом, добавляет он, на динамику цен фондовых активов будет влиять не только активность институциональных фондов, но и операции розничных инвесторов.

Дмитрий Михайлович