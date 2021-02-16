США исключили хуситов из списка террористических организаций

Минфин США официально исключил из списка террористических организаций контролирующее север Йемена хуситское движение «Ансар Аллах». Ранее о таком решении объявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Хуситы, контролирующие около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану, были внесены в список иностранных террористических организаций предыдущей администрацией Белого дома 19 января 2021 года. Включение в список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Президент США Джо Байден заявил об изменении стратегии в Йемене и объявил о прекращении поддержки наступательных операций в регионе и о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Йемен ловят за руки».