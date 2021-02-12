США исключат хуситов из списка террористических организаций с 16 февраля

С 16 февраля Соединенные Штаты исключат хуситское движение «Ансар Алла» из списка террористических организаций, сообщил госсекретарь США Тони Блинкен. По его словам, это связано с гуманитарным кризисом в Йемене.

«Ансар Алла» попала в перечень террористических организаций при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

«Начиная с 16 февраля, я отменяю причисление (движения.— “Ъ”) "Ансар Алла", которое иногда называют хуситами, к зарубежным террористическим организациям»,— говорится в заявлении господина Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Это решение связано с призанием тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене. Мы, в частности, прислушались к предупреждениям со стороны ООН, гуманитарных групп и членов Конгресса, о том, что эти обозначения (как террористической организации.—“Ъ”) могут иметь разрушительные последствия для доступа йеменцев к основным товарам, таким как продукты питания и топливо»,— говорится в сообщении.

В Йемене с августа 2014 года идет противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу конфликт перешел после того, как в марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглась на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Хади. За время противостояния в стране погибли свыше 112 тыс. человек, 4 млн человек получили статус временно перемещенных лиц. Более 80% населения зависит от гуманитарной помощи.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале “Ъ” «Йемен ловят за руки».