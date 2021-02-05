Хуситы приветствовали решение США прекратить поддержку военных действий в Йемене

Президент США Джо Байден объявил о прекращении поддержки наступательных операций в Йемене и о начале поиска мирных путей урегулирования конфликта. Контролирующие север Йемена хуситское движение «Ансар Аллах» привествовало решение Вашингтона.

«Сана поддерживает любые усилия Америки, направленные на прекращение страданий йеменского народа из-за военной агрессии, и на то, чтобы остановить бесполезную войну, снять блокаду и достичь урегулирования и справедливого мира без каких-либо предубеждений таким образом, чтобы послужить Йемену и его народу, а также сохранить его суверенитет»,— заявил «РИА Новости» министр иностранных дел Хишам Шараф Абдалла в правительстве хуситов.

Решение США также прокомментировало Министерство иностранных дел Саудовской Аравии. «Мы приветствуем заявление США о важности поддержки дипломатических усилий для решения конфликта в Йемене»,— говорится в сообщении ведомства в Twitter.

О приостановки поддержки военных действий в регионе Джо Байден заявил на выступлении в Госдепартаменте США, во время которого представил внешнеполитический курс новой администрации Белого дома. «Это касается и крупных продаж оружия <…> Мы активизируем поиск дипломатического решения конфликта в Йемене»,— сказал он.

Несколько дней назад господин Байден запретил продавать оружие Саудовской Аравии и ОАЭ на время проверки сделки. По данным The Wall Street Journal, США хотят удостовериться, что оружие не будет применено в Йемене. Также Минфин США разрешил американским физическим и юридическим лицам и организациям проведение финансовых трансакций «Ансар Аллах» до 26 февраля. Ранее предыдущая администрация Белого дома внесла «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций.

Военный конфликт в Йемене продолжается с 2015 года, когда силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ вторглись на территорию страны под предлогом возвращения власти президенту Йемена Абд-Раббу Мансуру Хади. С этого времени президент Хади и члены правительства проживают в Саудовской Аравии, а часть верного ему правительства остается в Адене. Хуситское движение «Ансар Аллах» контролируют около 20% территории Йемена, в том числе столицу страны Сану. США поддерживают силы арабской коалиции.

О новом внешнеполитическом курсе США — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».