Госдеп США включит хуситов в список террористических организаций

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о намерении включить хуситское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций. Включение в этот список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами. Руководство движения включат в список террористов.

«Госдепартамент уведомит Конгресс о моем намерении включить движение "Ансар Аллах", которое иногда называют хуситами, в список иностранных террористических организаций»,— сказано в заявлении господина Помпео на сайте Госдепартамента. К террористам будут также отнесены три лидера хуситов Абдула Малик аль-Хути, Абд аль-Халик Бадр ад-Дин аль-Хути и Абдулла Яхью аль-Хаким.

По словам госсекретаря, это предоставит «дополнительные инструменты для противодействия террористической деятельности» движения. При этом он признал, что данное решение повлияет на гуманитарную ситуацию в Йемене. В связи с этим со вступлением в силу решения Госдепартамента 19 января 2021 года Минфин США может предоставить специальные лицензии некоторым международным организациям, например ООН, что позволит проводить финансовые операции в обход ограничений.

30 декабря в Йемене в аэропорту города Аден в момент встречи членов нового правительства страны прогремели взрывы. После этого взрыв произошел возле дворца Эль-Маашик, куда отправились члены правительства. Власти возложили ответственность за атаку на хуситское движение «Ансар Аллах».

Подробнее об атаках — в материале “Ъ” «Правительство Йемена чуть не взорвали».