Новогорелово сливается с тарифа

В поселке Новогорелово Ломоносовского района снова отсутствует тариф на питьевую воду и водоотведение. Это произошло, так как гарантирующим поставщиком вновь стало местное муниципальное унитарное предприятие. Из-за этого ресурсоснабжающая организация — ЛОКС — перестала получать платежи от нескольких тысяч местных жителей, а введенные в этом году дома могут остаться без воды.

О том, что Новогорелово вновь осталось без тарифа на питьевую воду и водоотведение, стало известно вчера на съезде строителей региона. О проблеме заявил заместитель генерального директора компании «Ленрусстрой» Максим Жабин (компания строит жилье в поселке): «В конце прошлого года закончился установленный для компании ЛОКС тариф на 2020 год, и на 2021 год нет ни одной компании, которая бы его получила. Уже введено четыре многоквартирных дома и школа. Как передавать квартиры и работать школе — непонятно»,— сказал господин Жабин.

Таким образом, тариф для ЛОКС в Новогорелово действовал всего три с половиной месяца. Как сообщал “Ъ”, его наконец установили после длительного перерыва этой осенью. Ранее он отсутствовал из-за решения Ленинградского областного суда, который признал недействительным приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти (ЛенРТК), утверждающий тариф для ЛОКС. Причина: компания не является гарантирующим поставщиком. Этим статусом сначала было наделено МУП «УЖКХ МО Виллозское СП», а с 1 января 2020 года — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Но в августе прошлого года ГУП оспорило это решение и потеряло данный статус. Это и позволило установить тариф для ЛОКС на 2020 год.

Однако в конце 2020 года администрация Виллозского городского поселения гарантирующим поставщиком снова назначила МУП «УЖКХ МО Виллозское СП», сказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

В администрации Виллозского поселения объяснили “Ъ”, для наделения статусом гарантирующего поставщика МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» были все основания. Так, по сравнению с ЛОКС у МУП насчитывается больше абонентов, потому что в данном случае учитываются потребители не только Новогорелово, но и иных населенных пунктов, снабжаемых из этой системы водоснабжения.

Генеральный директор ЛОКС Василий Медведев подчеркнул, что у прокуратуры Ломоносовского района были претензии по поводу наделения МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» статусом гарантирующего поставщика. «Также у ведомства были вопросы по поводу того, что местная администрации своим постановлением актуализировала схему водоснабжения и водоотведения Виллозского поселения, утвержденную решением совета депутатов, то есть другого органа власти. Этот протест был удовлетворен»,— сказал Василий Медведев. Таким образом, в ней теперь отсутствует Новогорелово, благодаря чему можно отменить назначение гарантирующего поставщика, уверен господин Медведев.

Заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин объясняет, что с этого года у области появились полномочия по определению гарантирующего поставщика и МУП можно лишить этого статуса. Тогда в поселке уже не будет гарантирующего поставщика, что позволит снова утвердить тариф.

Отсутствие тарифа для ЛОКС в Новогорелово не позволяет выставить счета жителям новостроек, из-за чего они не оплачивают услуги. Потребителями являются жильцы восьми многоэтажек, в которых проживает более 4 тыс. человек. За 2020 год сумма понесенных ЛОКС убытков составила 25 млн рублей, рассказали “Ъ” в компании.

Помимо проблем с оплатой, отсутствие тарифа может оставить без воды введенные в этом году дома, так как заключить договоры с управляющей компанией на поставку ресурса нельзя. «У нас нет правовых оснований чтобы открыть задвижки»,— сказали в ЛОКС. В компании добавили, что готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу с целью проанализировать законность решения ЛенРТК по поводу неустановления тарифа на 2021 год, в том числе и по поводу возможного взыскания убытков в период его отсутствия.

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Ольга Кантемирова