Новогорелово сливается с тарифа

В поселке Новогорелово Ломоносовского района снова отсутствует тариф на питьевую воду и водоотведение. Это произошло, так как гарантирующим поставщиком вновь стало местное муниципальное унитарное предприятие. Из-за этого ресурсоснабжающая организация — ЛОКС — перестала получать платежи от нескольких тысяч местных жителей, а введенные в этом году дома могут остаться без воды.

О том, что Новогорелово вновь осталось без тарифа на питьевую воду и водоотведение, стало известно вчера на съезде строителей региона. О проблеме заявил заместитель генерального директора компании «Ленрусстрой» Максим Жабин (компания строит жилье в поселке): «В конце прошлого года закончился установленный для компании ЛОКС тариф на 2020 год, и на 2021 год нет ни одной компании, которая бы его получила. Уже введено четыре многоквартирных дома и школа. Как передавать квартиры и работать школе — непонятно»,— сказал господин Жабин.

Таким образом, тариф для ЛОКС в Новогорелово действовал всего три с половиной месяца. Как сообщал “Ъ”, его наконец установили после длительного перерыва этой осенью. Ранее он отсутствовал из-за решения Ленинградского областного суда, который признал недействительным приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленобласти (ЛенРТК), утверждающий тариф для ЛОКС. Причина: компания не является гарантирующим поставщиком. Этим статусом сначала было наделено МУП «УЖКХ МО Виллозское СП», а с 1 января 2020 года — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Но в августе прошлого года ГУП оспорило это решение и потеряло данный статус. Это и позволило установить тариф для ЛОКС на 2020 год.

Однако в конце 2020 года администрация Виллозского городского поселения гарантирующим поставщиком снова назначила МУП «УЖКХ МО Виллозское СП», сказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков. «Она категорически не хочет видеть “гарантером” ЛОКС и опять назначает МУП, потому что он, как они считают, имеет большее количество абонентов. Хотя Новогорелово — это отдельная технологическая зона, в которой МУП не имеет ни одного куска трубы»,— сказал господин Тимков.

В администрации Виллозского поселения объяснили “Ъ”, что для наделения статусом гарантирующего поставщика МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» были все основания. Так, по сравнению с ЛОКС у МУП насчитывается больше абонентов, потому что в данном случае учитываются потребители не только Новогорелово, но и иных населенных пунктов, снабжаемых из этой системы водоснабжения. «То есть этим статусом наделяют не отдельную технологическую зону, а всю централизованную систему водоснабжения»,— сказали в администрации. Для того чтобы стать гарантирующим поставщиком, необязательно владеть сетями, продолжают власти. «Например, в энергетике есть Петербургская сбытовая компания, которая не владеет ни одним метром электросетей, но продает ресурс. А собственниками сетей уже являются “Ленэнерго” и прочие организации»,— объясняют в администрации. По этим причинам тариф для поселка был установлен для МУП, а не ЛОКС. Однако у МУП нет договоров на поставку воды для жителей Новогорелово. «Но ЛОКС, являясь собственником этих сетей, делает все возможное, чтобы они так и не сформировались»,— добавили в администрации.

Генеральный директор ЛОКС Василий Медведев подчеркнул, что у прокуратуры Ломоносовского района были претензии по поводу наделения МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» статусом гарантирующего поставщика. «Также у ведомства были вопросы по поводу того, что местная администрации своим постановлением актуализировала схему водоснабжения и водоотведения Виллозского поселения, утвержденную решением совета депутатов, то есть другого органа власти. Этот протест был удовлетворен»,— сказал Василий Медведев. Таким образом, в ней теперь отсутствует Новогорелово, благодаря чему можно отменить назначение гарантирующего поставщика, уверен господин Медведев.

В местной администрации считают, что сейчас полномочия по определению гарантирующего поставщика лежат на властях поселения, но если ЗакС Ленобласти внесет изменения в соответствующий областной закон, то они могут перейти и к региональным властям. Такая возможность у области уже есть, и чиновники планируют ею воспользоваться в ближайшее время, возражает заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин в беседе с “Ъ”. Это позволит исключить Новогорелово из перечня централизованных систем водоснабжения, находящихся в обслуживании МУП «УЖКХ МО Виллозское СП». В связи с этим в поселке уже не будет гарантирующего поставщика, что позволит снова утвердить тариф. Зампред надеется, что соответствующее распоряжение правительства Ленобласти будет готово в марте.

Отсутствие тарифа для ЛОКС в Новогорелово не позволяет выставить счета жителям новостроек, из-за чего они не оплачивают услуги. Потребителями являются жильцы восьми многоэтажек, в которых проживает более 4 тыс. человек. За 2020 год сумма понесенных ЛОКС убытков составила 25 млн рублей, рассказали “Ъ” в компании.

Помимо проблем с оплатой, отсутствие тарифа может оставить без воды введенные в этом году дома, так как заключить договоры с управляющей компанией на поставку ресурса нельзя. «У нас нет правовых оснований чтобы открыть задвижки»,— сказали в ЛОКС. В компании добавили, что готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу с целью проанализировать законность решения ЛенРТК по поводу неустановления тарифа на 2021 год, в том числе и по поводу возможного взыскания убытков в период его отсутствия.

Ольга Кантемирова