«Не может быть патриотизма за деньги»

В сети активно обсуждается пассаж Никиты Михалкова в адрес актеров, которые поддержали Алексея Навального. В частности, режиссер дал понять, что большие гонорары звезд не дают им право критиковать государство. По крайней мере, он лично не понимает, как успешные и богатые люди могут выходить на протестные митинги. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобная позиция не идет на пользу в первую очередь российской власти.

Никита Михалков назвал гонорары звезд, поддержавших Навального. Речь о суммах порядка 200-300 тыс. руб. за смену. Не будем называть фамилии, они, во-первых, известны, во-вторых, дело, собственно, даже не в них, а в целом в проблеме. Известный режиссер снабдил это все комментарием: «Вам чего не хватает?» — это как бы вопрос в пустоту. Однако чтобы продолжить мысль, не нужно быть семи пядей во лбу. Понято, чего — совести им не хватает. Как можно с такими доходами выступать против власти? Неблагодарные! Радоваться нужно, а они вот как себя ведут.

Впрочем, так получилось, что не совсем лояльные деятели культуры столкнулись с трудностями как материального, так и морального характера. При этом похоже, что в творческой элите произошел некий раскол. Это, по большому счету, обычная история, когда случаются такие вещи, как митинги, аресты оппозиционеров и так далее. Кто-то, как мы знаем, поддержал Навального, а кто-то его с гневом осудил или, как Семен Слепаков, сделал это в утонченной манере — в стихах с юмором. Однако после этого звездный шоумен получил серьезную порцию критики, и очень на это обиделся.

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В этой связи возникает сразу несколько интересных вопросов. Во-первых, если ты богатый и успешный, значит, должен обязательно поддерживать государство, в котором проживаешь? Причем неважно, какую политику это государство проводит — не твое это дело. Оставь это профессионалам, тем, кто за это отвечает. Ну, или уходи из всех государственных или полугосударственных проектов. Что в прочем не гарантирует безбедного существования. Ссориться с государством у нас не принято, так можно вообще остаться без работы.

Во-вторых, а что, собственно, актер или режиссер — не человек? У него не может быть собственного мнения? Он же не робот. Не так ли? К тому же посмотрите на Слепакова — он тоже страдает как раз за позицию. Правда, справедливости ради стоит, наверное, уточнить, что страдания у него лишь моральные, на кошелек это, скорее всего, не влияет, равно как и на дальнейшие карьерные перспективы.

Однако возникает несколько странная ситуация: мнение иметь можно, но только определенное.

Ну и, кроме того, если есть талант, способности, зачем лишать всего этого публику? Она же не виновата. Опальный актер не со сцены же крамолу пропагандирует.

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В целом раскол и кампании осуждения не способствуют развитию российского искусства, как, впрочем, и всего остального. Ну и, собственно, главное состоит в том, что не все в мире измеряется деньгами. Как ни странно, есть ценности и поважнее. Более того, есть такие люди, которые готовы за идею пострадать. В этом и заключается главный потенциал нации. Жаль, что этого не понимают большие креативные менеджеры. Не может быть патриотизма за деньги, даже за очень большие.