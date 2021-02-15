Фонарики осветили российские дворы

Воскресные акции с фонариками в поддержку Алексея Навального прошли без столкновений с полицией и массовых задержаний. Тем не менее, по данным портала «ОВД-Инфо», в Москве, Новосибирске, Казани и Симферополе в отделения полиции доставили около 20 человек. Многих из них отпустили без составления протоколов. В основном мероприятия были несогласованными.
В десятках городов россияне группами выходили во дворы с зажженными фонариками, где-то выкладывали на снегу из свечей сердца. Фотографиями и видео они делились в соцсетях.
В воскресенье днем на Старом Арбате участницы другой акции встали в «цепь» солидарности в поддержку женщин, арестованных после несогласованных митингов. В руках они держали длинную белую ленту, а также цветы, воздушные шары и наклейки в форме сердец. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о 100 участниках. По данным «Белого счетчика», цепь насчитывала 235 человек. Подобное собрание прошло и в Санкт-Петербурге. Участницам же столичных акций предлагали горячий чай и пледы, к цепи подходили и провокаторы, отмечает корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов. Он следил за воскресной акцией в центре Москвы:
«У памятника Пушкину и Наталье Гончаровой на 220 шагов как минимум эта цепь выстроилась — девушки, женщины стояли в ряд. Участницы признались, что многие из них пришли, что называется, из женской солидарности, поддержать представительниц оппозиционного движения, и не только тех, кто сейчас находится в заключении либо под арестом, под домашними арестами. Кто-то признался, что следит за деятельностью Алексея Навального, и, соответственно, таким образом решил поддержать его жену Юлию.
Некоторые девушки отказывались принимать напиток, некоторые, учитывая, что очень холодно на улице, не стали отказываться. Помимо чая и цветов участницы этой акции получали от мужчин, которые тоже пришли на Арбат, пледы, чтобы согреться. Опять-таки, не все соглашались эти пледы взять. Вдоль цепи происходил не очень понятный перформанс: пришли несколько мужчин, в руках игрушечные надувные автоматы цвета хаки, одеты они в камуфляжную форму, на головах у них каски, на которых написано “НАТО”. Периодически эти люди размахивали не настоящими долларами».
А в Казани митинг против репрессий был согласован с местными властями. Из-за коронавирусных ограничений максимальное количество участников не должно было превышать 200 человек. Для мероприятия специально оградили площадку. Но, несмотря на законность акции, в городе задержали девять человек — такие данные приводит «ОВД-Инфо». Большинство из них отпустили, двоих оштрафовали на 10 тыс., один же провел ночь в отделении, рассказал корреспондент “Ъ” в Казани Кирилл Антонов: «Напротив казанского кремля прошел митинг против задержаний и репрессий, а также против изменения законодательства перед выборами в Госдуму. Этот митинг был согласован с мэрией Казани. Организаторами выступили представители “Яблока”, “Левого фронта” и ПАРНАС. Акция была заявлена на 200 человек, поскольку это максимальное количество людей, которые могут принимать участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе во время пандемии коронавируса в Татарстане.
Действительно, площадь была огорожена. 200 человек были запущены на нее, остальные наблюдали за акцией за оградой. Все прошло тихо, без эксцессов.
Основной лозунг, конечно, был такой: “Свободу политическим заключенным”. Было много представителей левых движений, КПРФ. Уже после митинга задержали девять человек, их доставили в отдел. Ситуацию с задержаниями не комментируют. По словам самих активистов, претензии силовиков вызвал плакат».
В преддверии акций Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупреждали об ответственности за призывы и участие в них. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что полиция уже возбудила 90 уголовных дел за несанкционированные акции в январе и феврале.