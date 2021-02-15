Фонарики осветили российские дворы

Воскресные акции с фонариками в поддержку Алексея Навального прошли без столкновений с полицией и массовых задержаний. Тем не менее, по данным портала «ОВД-Инфо», в Москве, Новосибирске, Казани и Симферополе в отделения полиции доставили около 20 человек. Многих из них отпустили без составления протоколов. В основном мероприятия были несогласованными.

В десятках городов россияне группами выходили во дворы с зажженными фонариками, где-то выкладывали на снегу из свечей сердца. Фотографиями и видео они делились в соцсетях.

В воскресенье днем на Старом Арбате участницы другой акции встали в «цепь» солидарности в поддержку женщин, арестованных после несогласованных митингов. В руках они держали длинную белую ленту, а также цветы, воздушные шары и наклейки в форме сердец. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил о 100 участниках. По данным «Белого счетчика», цепь насчитывала 235 человек. Подобное собрание прошло и в Санкт-Петербурге. Участницам же столичных акций предлагали горячий чай и пледы, к цепи подходили и провокаторы, отмечает корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов. Он следил за воскресной акцией в центре Москвы:

«У памятника Пушкину и Наталье Гончаровой на 220 шагов как минимум эта цепь выстроилась — девушки, женщины стояли в ряд. Участницы признались, что многие из них пришли, что называется, из женской солидарности, поддержать представительниц оппозиционного движения, и не только тех, кто сейчас находится в заключении либо под арестом, под домашними арестами. Кто-то признался, что следит за деятельностью Алексея Навального, и, соответственно, таким образом решил поддержать его жену Юлию.

К девушкам, женщинам стали подходить известные молодые люди, к участницам, дарить им цветы. Та же самая группа молодых людей ходила с подносом, на котором стояли стаканы с чаем.

Некоторые девушки отказывались принимать напиток, некоторые, учитывая, что очень холодно на улице, не стали отказываться. Помимо чая и цветов участницы этой акции получали от мужчин, которые тоже пришли на Арбат, пледы, чтобы согреться. Опять-таки, не все соглашались эти пледы взять. Вдоль цепи происходил не очень понятный перформанс: пришли несколько мужчин, в руках игрушечные надувные автоматы цвета хаки, одеты они в камуфляжную форму, на головах у них каски, на которых написано “НАТО”. Периодически эти люди размахивали не настоящими долларами».

А в Казани митинг против репрессий был согласован с местными властями. Из-за коронавирусных ограничений максимальное количество участников не должно было превышать 200 человек. Для мероприятия специально оградили площадку. Но, несмотря на законность акции, в городе задержали девять человек — такие данные приводит «ОВД-Инфо». Большинство из них отпустили, двоих оштрафовали на 10 тыс., один же провел ночь в отделении, рассказал корреспондент “Ъ” в Казани Кирилл Антонов: «Напротив казанского кремля прошел митинг против задержаний и репрессий, а также против изменения законодательства перед выборами в Госдуму. Этот митинг был согласован с мэрией Казани. Организаторами выступили представители “Яблока”, “Левого фронта” и ПАРНАС. Акция была заявлена на 200 человек, поскольку это максимальное количество людей, которые могут принимать участие в публичных мероприятиях на открытом воздухе во время пандемии коронавируса в Татарстане.

Действительно, площадь была огорожена. 200 человек были запущены на нее, остальные наблюдали за акцией за оградой. Все прошло тихо, без эксцессов.

Основной лозунг, конечно, был такой: “Свободу политическим заключенным”. Было много представителей левых движений, КПРФ. Уже после митинга задержали девять человек, их доставили в отдел. Ситуацию с задержаниями не комментируют. По словам самих активистов, претензии силовиков вызвал плакат».

В преддверии акций Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупреждали об ответственности за призывы и участие в них. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что полиция уже возбудила 90 уголовных дел за несанкционированные акции в январе и феврале.

Ольга Сергиенко