Медведев предложил обязать хостинги ограничивать доступ к сайтам, продающим поддельные документы

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил обязать хостинги ограничивать доступ к сайтам, где продают поддельные документы, в том числе для мигрантов. Как заявил господин Медведев на совещании о совершенствовании миграционной политики, в России «действуют преступные группировки, которые занимаются организацией нелегальной миграции».

«В период пандемии их деятельность, естественно, вся ушла в интернет, где они предлагают целый набор незаконных услуг, включая продажу подложных документов. Причем очень часто это прямо "торчит" из интернета без всякого стеснения и прикрытия, это даже не так называемый темный интернет, а обычный, легальный интернет»,— рассказал зампредседателя Совбеза (цитата по ТАСС). Дмитрий Медведев добавил, что идею об ограничении доступа к сайтам с фальшивыми документами могли бы проработать Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.

Во время совещания господин Медведев также призвал проработать введение упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов в страну. Из-за пандемии в России возник дефицит трудовой силы. Минстрой предложил решить проблему с помощью организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мигранты въедут в ручном режиме».