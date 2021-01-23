Мигранты въедут в ручном режиме

Российские власти разработали временный механизм доставки трудовых мигрантов на строительные площадки — пока он будет работать в «ручном» режиме. Глава Минстроя Ирек Файзуллин вчера сообщил о появлении специальной комиссии, которая рассматривает запросы крупных застройщиков и регионов о привлечении ставшей дефицитной рабочей силы. Застройщики уже начали пользоваться этим механизмом и рассчитывают, что в течение полугода при благоприятном раскладе проблема нехватки рабочих рук на стройке может быть закрыта. Эксперты отмечают, что для решения долгосрочных задач в строительной отрасли меры должны быть не точечными, а системными.

Об установлении процедуры въезда трудовых мигрантов в Россию для работы на строительных площадках вчера сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин. Он рассказал о создании специальной комиссии по ввозу в Россию зарубежной рабочей силы из четырех стран: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. Процедура запускается по запросу крупных стройкомпаний или руководителей регионов и, по словам министра, занимает около трех недель. Как следует из слов министра, такой порядок является временным — к открытию границ будет подготовлен новый механизм въезда мигрантов.

Напомним, к концу 2020 года о дефиците рабочей силы заявили 50 регионов РФ — речь шла о нехватке 190 тыс. человек, преимущественно приезжавших ранее из Узбекистана, Украины и Таджикистана. В общей же сложности, говорил вице-премьер Марат Хуснуллин, до 1,5 млн мигрантов, работавших на российских стройках, уехали и так и не вернулись в страну из-за пандемии. В декабре Минстрой внес в Белый дом свои предложения по механизму точечного ввоза мигрантов — разрешить его предлагалось только компаниям, гарантирующим обеспечение санэпидемконтроля, организацию места проживания таких работников, их постановку на миграционный учет и оформление с ними трудовых отношений (см. “Ъ” от 15 декабря).

Эти обязательства работодателей в итоге и вошли в работающую сейчас схему. Как пояснил “Ъ” замглавы Минстроя Никита Стасишин, по регламенту поступившие в ведомство обращения рассматриваются в рамках работы оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой — при взаимодействии с Роспотребнадзором и МВД.

Президент застройщика «Интеко» Александр Николаев сообщил “Ъ”, что заявитель обязан заблаговременно проинформировать рабочих о необходимости прохождения тестов на COVID-19 для пересечения границы. Затем централизованно происходит оформление документов на трудовую деятельность иностранцев, их транспортировка до места пребывания и изоляция для прохождения карантина. По словам Александра Николаева, до введения механизма «ручного управления» только согласование пересечения границы приглашаемыми работниками могло занять месяц и более — сейчас, по опыту компании, одобрение заявки занимает два дня.

По словам Никиты Стасишина, мигранты из Узбекистана начали въезжать в страну уже с конца декабря. Вчера об отправке в Иркутскую область первой группы работников по оргнабору объявил Таджикистан — расходы, связанные с перелетом, карантином, документированием, проживанием и питанием оплачиваются компаниями.

Александр Николаев отмечает, что у проблемы нехватки рабочей силы на стройках два аспекта: непосредственный дефицит трудовых ресурсов, а также повышение уровня затрат на обеспечение условий организации труда в условиях пандемии. Это влияет как на сроки сдачи объектов, так и на себестоимость строительства. По его словам, на конец 2020 года не хватало 20–30% от численного состава рабочих (по сравнению с производственным планом, утвержденным до пандемии). Перспективы решения проблемы, по его мнению, полностью зависят от вовлеченности властей и самих застройщиков — при благоприятных условиях ситуация может стабилизироваться уже в течение первого полугодия.

Председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский отмечает, что для обеспечения требуемого профильным нацпроектом ежегодного ввода 120 млн кв. м жилья к 2030 году и для реализации государственных инфраструктурных проектов нужны решения по обеспечению строек рабочей силой на системной, а не на точечной основе. Например, за счет строительства центров для мигрантов, в которых они могли бы проходить карантин и сдавать необходимые тесты, а после этого — направляться на стройки.

Евгения Крючкова