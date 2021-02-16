Медведев призвал проработать вопрос упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал проработать вопрос введения упрощенного порядка привлечения трудовых мигрантов в стране. Господин Медведев напомнил о дефиците трудовой силы в ряде отраслей, возникшем из-за пандемии.

«Из-за коронавируса возник дефицит трудовой силы в отдельных областях экономики, это касается сельского хозяйства, стройки, жилищно-коммунального сектора… Нужно проработать вопрос о введении упрощенных порядков, по которым иностранных граждан можно было бы легально привлекать в этих сферах»,— сказал господин Медведев на совещании по совершенствованию миграционной политики РФ, в том числе в трудовой сфере (цитата по ТАСС).

Зампред Совбеза считает, что «следует более активно развивать организованные формы трудовой миграции, в том числе в рамках существующих соглашений с зарубежными партнерами». «При этом наша экономика заинтересована в привлечении высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, мы неоднократно принимали решения, направленные на то, чтобы именно такие лица приезжали к нам в страну, поэтому необходимо упрощать для них оформление документов на трудовою деятельность в России, решать вопросы, связанные с выплатой заработной платы»,— сообщил он.

Дмитрий Медведев напомнил, что Минэкономики и Минтруд разработали направленный на решение этой проблемы законопроект. Он призвал после необходимых согласований внести его в Госдуму как можно быстрее.

Напомним, из-за ограничений въезда на стройках в России за время пандемии организовалась нехватка кадров. Минстрой еще в декабре предложил решить эту проблему путем организованного завоза, размещения и оформления трудовых мигрантов.

Подробнее об этой инициативе — в материале “Ъ” «Мигрантов ждут на трудовой родине».