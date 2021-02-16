Товарам предрекли подорожание

Продукция российского производства может подорожать почти на 10%. Увеличить стоимость товаров и услуг готовы 44% компаний — это следует из данных исследования Центра стратегических разработок. В некоторых сферах повышение происходит уже сейчас, говорят игроки рынка. Растут цены на продукты, услуги, а также бытовую и компьютерную технику, которая зависит от поставок компонентов из-за рубежа. Где рост цен продолжится? И каким он будет? Разбирался Григорий Колганов.

Падение рубля — пожалуй, одна из главных причин роста цен. От девальвации сильно страдает, например, торговля автомобилями, электроникой и брендовыми вещами. Но даже если сфера не настолько импортозависима, все равно найдутся компоненты, привязанные к валюте, будь то упаковка для продуктов или дорогие отделочные материалы в строительстве.

Также серьезно на ситуацию влияет инфляция. По официальным данным она достигла чуть больше 5%, но бизнес говорит о 10%. Растут цены и из-за государственного регулирования, добавляет гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков: «Со стороны властей ужесточаются различные мероприятия по регулированию отрасли, реализуются проекты, связанные с прослеживаемостью товаров, ужесточается фискальная политика. Все это, естественно, находит отражение в деятельности предприятий и в повышении цен на конечную продукцию.

Производители будут повышать цены на товары там, где конкурентная среда позволяет.

Конечно, предприятия будут отыгрывать рост себестоимости, который произошел по итогам прошлого года».

Как пишет “Ъ”, мясопереработчики, например, попросили сети поднять розничные цены на 10-15%. Они говорят о подорожании сырья — свинины и курицы — из-за вспышек заболеваний. Однако руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин уверен, что дело в другом: выросла стоимость специй, увеличились транспортные расходы и траты на электроэнергию. По его словам, последние несколько лет цены на мясо удавалось сдерживать благодаря увеличению предложения. Но в этом году возникли проблемы с птицей. «В первом квартале мы с тревогой наблюдаем за тем, как из-за нехватки оборотных средств сокращают поставку птицы целый ряд компаний. Спрос на мясо высокий, потому что оно доступнее. По-прежнему часть потребителей отказывается от других сильно подорожавших продуктов. И в какие-то моменты мы не можем удовлетворить этот растущий спрос»,— отмечает Юшин.

Отельер и владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский уверен, что цены на многие услуги также вырастут. Компаниям придется увеличить расходы на фонд оплаты труда. К тому же у поставщиков изменились условия, и добиться от них привычных прайс-листов уже невозможно. «Допустим, химчистка. Наш поставщик услуг поднял цены на 20%, следовательно, мы сразу пошли к конкурентам узнавать, какие у них цены. Стоимость у всех выросла элементарно из-за того, что подорожало топливо и сама техника — цены проиндексировали согласно курсу евро и доллара. Из таких мелочей все и складывается»,— говорит Петропольский.

Несмотря на сложную ситуацию, бизнес настроен оптимистично, говорят в Центре стратегических разработок. Опрошенные предприниматели уверены, что повышение стоимости их продукции не приведет к снижению спроса. Скорее всего, компании не решатся добавить к цене сразу 10%, так что в итоге подорожание действительно не будет таким уж значительным, заключает Иван Федяков из агентства Infoline: «Предприятиям с трудом удастся повысить цены на 5-7% — это наиболее адекватная переоценка стоимости конечной продукции. Более высокие показатели могут быть либо в монопольных историях, где нет конкурентной среды, либо где со стороны покупателей спрос платежеспособен на 100%».

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По данным того же опроса, наиболее остро проблема повышения цен встанет в тяжелой промышленности, фармацевтике и сфере услуг, особенно если кто-то из конкурентов решит демпинговать. Правда, как говорит бизнес, таких игроков на рынке почти не осталось.