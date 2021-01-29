Еду вызвали на ковер

Кампания российских властей по борьбе с ростом цен на продукты питания набирает обороты. После жалоб торговых сетей на производителей, которые в связи с ростом издержек начали уведомлять контрагентов о повышении отпускной стоимости мяса, круп, сладостей, яиц, Минсельхоз вступил в переговоры с поставщиками, убеждая тех не повышать цены. Участники рынка предупреждают, что давление может обернуться сокращением производства продуктов в будущем. А эксперты считают, что лучшим решением была бы прямая помощь малообеспеченным слоям населения на покупку российского продовольствия.

Минсельхоз начал переговоры с производителями продуктов питания, которые в последнее время поднимали отпускные цены или уведомляли об этом торговые сети, сообщил источник “Ъ” в крупном поставщике. По его словам, обсуждение носит неформальный характер: чиновники устно интересуются причинами и возможностью пересмотреть решение о повышении цен. Список производителей предоставил Минпромторг, который собрал информацию у сетей, уточняет источник “Ъ”. Собеседник “Ъ” в крупной сети подтвердил, что такой опрос недавно проводился в отношении основных продуктов.

Другой источник “Ъ” пояснил, что вопрос обсуждался на совещании с участием Минпромторга на этой неделе. Так, торговые сети указали, что получают уведомления о повышении цен на кофе, чай, мясо, рыбу, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца и крупы. Только на яйца, к примеру, оптовые цены в центре РФ подскочили на 20% (см. “Ъ” от 28 января). В некоторых сетях на совещании говорили о «критичной ситуации» и «волнообразном» всплеске уведомлений после 15 января. Часть представителей розницы указали, что «поведение» поставщиков не меняется, хотя о ситуации докладывалось Минпромторгу. Тогда и решили указать Минсельхозу на необходимость провести переговоры с производителями, рассказывает собеседник “Ъ”. Официально участники рынка тему не комментируют.

Сдерживанием цен на продукты питания в РФ чиновники занялись в декабре прошлого года, после того как на эту тему обратил внимание президент Владимир Путин. Так, поставщики и сети договорились о фиксации предельных отпускных и розничных цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала. Кроме того, за участниками рынка усиливается надзор. Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) начала спрашивать поквартальные прогнозы изменения цен на социально значимые продукты до конца года (см. “Ъ” от 26 января). В ФНС говорили, что передача информации — добровольна, а данные помогут сформировать полную картину на продовольственном рынке, чтобы при необходимости реагировать.

Как поясняет источник “Ъ” на рынке розничной торговли, сетям в течение 2020 года рекомендовали не принимать от поставщиков повышение цен, а с декабря рекомендация фактически превратилась в императив. Но продолжать сдерживать цены собственными силами розница не может, тем более что поставщики, как правило, приводят обоснованные доводы — рост цен на топливо или сырье, указывает он. Собеседник “Ъ” добавляет, что сети тратят значительные силы на обработку запросов госорганов по товарным запасам, розничным и закупочным ценам, но никакого видимого результата это не дает. Потому некоторые компании и указали чиновникам, что если те заинтересованы в сдерживании стоимости продуктов, то должны договориться об этом с поставщиками, говорит источник.

Собеседник “Ъ” среди производителей продуктов указывает, что поставщики пытаются повысить отпускные цены всего на несколько процентов, что нельзя сравнить с размером наценки некоторых сетей, и речь часто идет о продуктах среднего и высокого ценовых сегментов. По его словам, стремление сдерживать отпускные цены в ущерб поставщикам просто вынудит тех сократить производство либо исключить из ассортимента наиболее дешевые и менее доходные продукты. Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко говорит, что устные переговоры Минсельхоза с поставщиками можно считать попыткой удержать инфляцию в допустимых пределах, чтобы избежать госрегулирования цен.

По его словам, если происходит «увещевание» бизнеса, то говорить о недобросовестности практики нет причин. Если же результатом станут, например, черные списки поставщиков — это меняет ситуацию, подчеркивает юрист.

В Минсельхозе заявили, что ведут «плотное взаимодействие» с ключевыми производителями и отраслевыми союзами, обсуждая меры регулирования рынка, динамику цен и пр., в том числе в целях недопущения необоснованного роста стоимости базовых продуктов питания. В Минпромторге также сообщили, что ведут постоянный мониторинг ценовой ситуации для реагирования в случаях, когда это требуется по законодательству, а также для анализа применяемых мер таможенно-тарифного регулирования, а также субсидирования секторов экономики.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что в начале пандемии чиновники и участники рынка достаточно эффективно справлялись с ажиотажным спросом и у государства могло сложиться впечатление о большей эффективности регуляторных мер, чем рыночных. По его словам, небольшое повышение цен на продукты не будет критичным для большинства потребителей, а 13–15 млн малообеспеченных можно поддержать прямой помощью: «Это будет гораздо эффективнее обычной раздачи денег, которые в результате оседают, например, у продавцов электроники».

Сейчас, добавляет господин Бурмистров, все стороны видимо заинтересованы, чтобы как-то продержаться до конца первого квартала, чтобы не допустить распространения ценового регулирования на новые категории продуктов, что обернется катастрофой. По словам одного из отраслевых аналитиков, чиновникам, включая местные власти, стоит в принципе запретить вмешательство в работу рынка. А профильным министерствам следует вместо «увещевания» бизнеса заниматься развитием аналитических служб, чтобы уметь предсказывать колебания цен на продовольствие.

Анатолий Костырев