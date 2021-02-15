Украина пока не откажется от импорта электроэнергии из России

Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, в январе — из Белоруссии.

«До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из РФ.— “Ъ”)»,— сказал господин Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что на Украине на складах тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Запасы угля на начало февраля были в 5,5 раз меньше значений прошлого года.

«Тот импорт, который идет сейчас в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно»,— сообщил Владимир Кудрицкий.

Украина осенью 2019 года начала импортировать электроэнергию из России после четырех лет перерыва. В апреле 2020 года импорт прекратился из-за пандемии. Однако 16 декабря соответствующее постановление было отменено.

Украина должна начиная со следующей зимы провести два эксперимента по отключению от общей с Россией и Белоруссией системы электроэнергетики, говорил в начале февраля и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, энергосистема Украины должна показать способность работать без связки с системами России и Белоруссии по меньше мере в течение недели.

О ситуации читайте в публикации “Ъ” «Украина просит об эскалации напряжения».