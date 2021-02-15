15 февраля, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Украина пока не откажется от импорта электроэнергии из России

Украина не откажется от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. В феврале Украина возобновила импорт электроэнергии из России, в январе — из Белоруссии.

«До конца отопительного сезона, действительно, мы не ожидаем никаких ограничений технических импорта (электроэнергии из РФ.— “Ъ”)»,— сказал господин Кудрицкий в ходе форума «Украина 30. Платежки» (цитата по «РИА Новости»).

Ранее стало известно, что на Украине на складах тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Запасы угля на начало февраля были в 5,5 раз меньше значений прошлого года.

«Тот импорт, который идет сейчас в сегодняшней ситуации, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно»,— сообщил Владимир Кудрицкий.

Украина осенью 2019 года начала импортировать электроэнергию из России после четырех лет перерыва. В апреле 2020 года импорт прекратился из-за пандемии. Однако 16 декабря соответствующее постановление было отменено.

Украина должна начиная со следующей зимы провести два эксперимента по отключению от общей с Россией и Белоруссией системы электроэнергетики, говорил в начале февраля и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко. По его словам, энергосистема Украины должна показать способность работать без связки с системами России и Белоруссии по меньше мере в течение недели.

О ситуации читайте в публикации “Ъ” «Украина просит об эскалации напряжения».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя