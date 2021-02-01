Украина возобновила импорт электроэнергии из России

Украина осенью 2019 года начала импортировать электроэнергию из России после четырех лет перерыва. В апреле 2020 года импорт прекратился из-за пандемии. Однако 16 декабря соответствующее постановление было отменено. 31 декабря истекли полномочия Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах, в отношении Белоруссии и России.