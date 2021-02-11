Украина намерена протестировать автономность своей энергосистемы от России и Белоруссии

Украина должна начиная со следующей зимы провести два эксперимента по отключению от общей с Россией и Белоруссией системы электроэнергетики, сказал и. о. главы Минэнерго Юрий Витренко. По его словам, энергосистема Украины должна показать способность работать без связки с системами России и Белоруссии по меньше мере в течение недели.

«Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы (украинской энергосистемы.— “Ъ”) как минимум на протяжении недели. Сначала зимой, потом летом»,— сказал господин Витренко во время встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (цитата по изданию «Корреспондент»).

В 2015 году Украина впервые прекратила импортировать электроэнергию из России, однако периодически запрет на импорт отменяется и вводится снова. Полное отключение Украины от энергосистем России и Белоруссии и переход на европейскую систему ENTSO-E запланирован на 2023 год.

О последних поставках электроэнергии из России — в материале “Ъ” «В отношениях Украины и России наступило потребление».