Украина просит об эскалации напряжения

Украина почти втрое увеличила импорт электроэнергии из России — до 700 МВт в дневные часы, а также нарастила покупки у Белоруссии. Поставки начались по просьбе Украины, страна также хочет заключить с Россией договор об аварийной взаимопомощи. Украине остро не хватает собственной электроэнергии из-за аварийного отключения первого энергоблока на 350 МВт угольной Запорожской ТЭС. Впрочем, депутаты Верховной рады по-прежнему считают, что экспорт из РФ необходимо ограничивать.

«Интер РАО» (российский оператор импорта-экспорта электроэнергии) увеличило поставки электроэнергии на Украину в дневные часы с 200 МВт до 500–700 МВт. Экспорт увеличен по просьбе Украины, заявили в «Интер РАО». Там также отметили, что страна попросила заключить договор об аварийной взаимопомощи. Вместе с этим Украина резко увеличила и покупку электроэнергии у Белоруссии. Судя по сайту «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины), в моменте поставки из двух государств превышали 1 ГВт.

В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) заявили “Ъ”, что сейчас договоров аварийной помощи между Россией и Украиной не заключено, за аварийной помощью Украина к России в последнее время не обращалась.

«О намерении заключить этот договор мы пока официально не уведомлены,— говорят в СО.— В случае если их намерение дойдет до стадии реализации, это будет новый (коммерческий) договор. Соответственно, условия (объемы и цены) будут обозначены в нем».

Причина острого энергодефицита Украины — аварийное отключение одного энергоблока на 350 МВт угольной Запорожской ТЭС (принадлежит ДТЭК Рината Ахметова). По данным «ДТЭК энерго», блок полностью остановился днем 5 февраля «из-за высокой нагрузки», а также из-за «временной неисправности системы охлаждения блочного трансформатора 1Т». Сейчас работают только два энергоблока на 400 МВт, сообщается на сайте «ДТЭК энерго».

Проблемы есть и на других электростанциях. В конце года на фоне морозов и длительного ремонта атомных энергоблоков энергетики Украины сожгли практически все запасы угля на ТЭС. В результате Украине пришлось возобновить незначительные поставки из РФ и Белоруссии (см. “Ъ” от 2 февраля).

Против экспорта российской электроэнергии выступают депутаты: в середине декабря в Верховную раду был внесен законопроект, предполагающий запрет экспорта электроэнергии из РФ и Белоруссии.

Документ уже был одобрен комитетом по энергетике украинского парламента. Ранее страна уже прекращала поставки из РФ с 2016 по 2019 год. Еще до запрета — за девять месяцев 2015 года — Россия поставила на Украину 2,3 млрд кВт•ч. Для сравнения: суммарные продажи «Интер РАО» за рубеж в 2019 году составляли около 20 млрд кВт•ч.

В 2020 году потребление электроэнергии на Украине составило 117,9 млрд кВт•ч (близко к потреблению Северо-Западного федерального округа РФ). Большую часть страна обеспечивает сама за счет атомных и угольных электростанций (мощность угольных ТЭС — 17,24 ГВт, АЭС — 13,8 ГВт, мощность ТЭС на газе и мазуте — 4,6 ГВт). Вместе с тем Украина в общей сложности импортирует свыше 2,3 млрд кВт•ч — большая часть поставок в 2020 году шла из Словакии (1,5 млрд кВт•ч) и Венгрии (516 млн кВт•ч).

Полина Смертина