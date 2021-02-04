Регулятор сообщил о критической ситуации с запасами угля на ТЭС Украины

На Украине на складах тепловых электростанций наблюдается критическая ситуация с запасами угля, сообщается на сайте национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Запасы угля в текущий момент в 5,5 раз меньше значений прошлого года.

«Ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) остается критической. Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Это может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме Украины и введение в действие графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей»,— говорится в сообщении.

По данным НЭК «Укрэнерго», на 31 января 2021 года запасы топлива на складах ТЭС с ноября 2020-го уменьшились в 5,7 раза, до 436,8 тыс. т. При этом 48% запасов угля сосредоточено лишь на Луганской и Славянской ТЭС. По данным Минэнерго Украины, на 2 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составляют 431,9 тыс. т (291 тыс. т газового угля и 140,9 тыс. т антрацита). Текущие запасы угля в 5,5 раза меньше, чем были 4 февраля 2020 года (2,4 млн т), отмечает НКРЭКУ. НЭК «Укрэнерго» проведет внеплановые проверки ряда электростанций.

Ранее из-за морозов и нехватки угля для ТЭС Украина возобновила импорт российской электроэнергии в определенные часы. Объемы поставок в данный момент незначительные. Украина периодически вводит, а затем отменяет запрет на импорт электроэнергии из России.

Подробности — в материале “Ъ” «В отношениях Украины и России наступило потребление».