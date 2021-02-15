Пилот Дамир Юсупов прокомментировал свой уход в политику Вопрос о его участии на выборах в Госдуму находится в стадии решения

Пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов сообщил о том, что вопрос о его уходе в политику «находится в стадии решения». Об этом он заявил на встрече со студентами Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в Екатеринбурге, пишет Е1.ru.

«Много говорят о моем уходе в политику. Вопрос находится в стадии решения, но я скажу одно: я хочу летать. Я прочитал законы. Депутат Госдумы не может заниматься другой деятельностью. А я летаю за деньги и, будучи депутатом, делать это не смогу»,— пояснил господин Юсупов.

Ранее о намерении участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав Госдумы РФ заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Напомним, 15 августа 2019 года Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле из-за стаи сизых чаек. С птицами самолет столкнулся через несколько секунд после взлета с аэродрома Жуковский в Симферополь, в результате тела чаек забили оба двигателя лайнера. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин посадили самолет с неработающими двигателями, полными баками горючего и убранным шасси на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Президент России Владимир Путин присвоил господину Юсупову и господину Мурзину звания Героев России, а остальные члены экипажа были награждены им орденами Мужества.