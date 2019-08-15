Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле

Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 Жуковский—Симферополь, совершил вынужденную посадку в Раменском районе Московской области из-за попадания птиц в двигатели, пишет проект Baza со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Известно, что самолет садился в открытом поле без шасси. На борту находились 226 человек и семь членов экипажа. Десять человек пострадали, cреди них – трое детей.

«Разрушений нет, розлива топлива нет. Погибших нет. К месту жесткой посадки самолета направлены восемь автобусов, на которых все пассажиры будут доставлены в аэропорт "Жуковский"»,— сообщили в МЧС по Московской области.

Произошедшее прокомментировал свердловский губернатор Евгений Куйвашев. «Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои»,— сообщил он на своей странице в Instagram.