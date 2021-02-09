Сергей Бидонько намерен участвовать в праймериз «Единой России» в Госдуму

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил о намерении участвовать в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в новый состав Госдумы РФ.

«С 2009 года так или иначе занимаюсь политической, общественной и государственной деятельностью. Выбирался главой города, депутатом Госудмы по Серовскому округу. Действительно на сегодня достаточно немалое количество людей, которые меня поддерживают и для того, чтобы иметь понимание, где ты находишься с точки зрения поддержки людей, скорее всего я сначала свою кандидатуру выставлю на праймериз», — заявил на пресс-конференции господин Бидонько. Он отметил, что это еще не означает, что он точно пойдет на выборы.

Сергей Бидонько начал политическую карьеру в 2009 году, когда избрался главой Карпинска (Свердловская область). В 2014 году губернатор Евгений Куйвашев назначил его заместителем министра строительства и архитектуры региона. В 2015 господин Бидонько занял должность министра строительства и развития инфраструктуры региона.

С 2016 по 2018 годы был депутатом Госдумы РФ VII созыва от партии «Единая Россия». Он был избран по Серовскому одномандатному избирательному округу. В Госдуме вступил в партийную фракцию, занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту и строительству. В январе 2019 года депутатские полномочия Сергея Бидонько были прекращены досрочно в связи с переходом на госслужбу, так как в декабре 2018 года Евгений Куйвашев назначил его своим заместителем. На посту вице-губернатора господин Бидонько курирует внутреннюю политику области. Член регионального политического совета отделения партии «Единая России» в Свердловской области.