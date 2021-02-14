Макрон надеется на включение вакцин из РФ и КНР в мировые механизмы по борьбе с COVID-19

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал объединить усилия в борьбе с коронавирусом и сотрудничать с Китаем и Россией в этом вопросе. Господин Макрон рассчитывает на использование вакцин из этих стран после получения ими необходимой сертификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Без быстрых и эффективных международных коллективных действий мы рискуем упустить вирус»,— заявил он в интервью Le Journal du Dimanche. Президент Франции призвал к запуску международной инициативы по более эффективной борьбе с разновидностями COVID-19.

«Мы должны работать с китайцами и русскими, чтобы вакцины, разработанные их учеными, вписывались в эти масштабные многосторонние усилия по борьбе с пандемией — после того, как они прошли необходимую сертификацию ВОЗ»,— заявил Эмманюэль Макрон.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила, что организация получила информацию о повторных заражениях новыми видами коронавируса. По ее словам, такие сообщения приходят из ЮАР.

Новые штаммы коронавируса обнаружили в Великобритании и ЮАР в декабре 2020 года. Они более заразные и агрессивные. ВОЗ считает, что эти виды коронавируса не взаимосвязаны.

Будут ли вакцины эффективны против новых мутаций — в публикации “Ъ FM” «Коронавирус прирастает штаммами».