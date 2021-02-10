Коронавирус прирастает штаммами

Коронавирус продолжает активно мутировать — в Великобритании обнаружили уже два «вызывающих беспокойство» штамма. В королевстве обнаружили 76 заболевших с этой мутацией, пишет Sky News. Особую тревогу местных ученых вызывает бристольский вариант штамма, якобы он не только более заразен, но и может противостоять вакцине. Исследователи полагают, что новые мутации возникают, в том числе, из-за лечения от коронавируса людей с ослабленным иммунитетом с помощью плазмы переболевших.

Насколько опасны новые штаммы? И будет ли против них эффективна какая-либо из вакцин? Доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров считает, что, возможно, делать прививку из-за мутаций коронавируса придется каждый год.

«На самом деле сейчас есть очень много мутантных линий, их тысячи. Но большинство из них просто не имеют существенного клинического значения, поэтому мы о них не так уж часто слышим. Неожиданно, во всяком случае для меня, оказалось, что, действительно, были отобраны настоящие мутанты, избегающие воздействия антител предыдущих версий вируса.

По-видимому, это связано с тем, что коронавирус ухитрился найти в реальном мире условия, похожие на соответствующие лабораторные эксперименты и было показано, что в лаборатории, если подвергать коронавирус воздействию антителами, его “плющит”, но не очень сильно.

За много поколений пересевов этого вируса можно накопить критическое количество изменений, которое позволит ему довольно неплохо избегать ответа настоящей сыворотки переболевшего. Они могли найти такую возможность где-то в реальном мире, скорее всего, в организме каких-то иммунокомпрометированных, например, у людей с декомпенсированной ВИЧ-инфекцией. Также существует вероятность, что это могло получиться из-за применения в лечебных целях сыворотки переболевших, в которой не всегда много антител и непонятно, какого они качества, соответственно, там могут создаться такие условия, когда воздействие антител недостаточно сильное, чтобы просто решить проблему. А значит, у вируса есть возможность потренироваться и накопить не одну, не две, а сразу несколько мутаций, которые позволят уйти от ответа.

При этом, эффективность уже существующих вакцин против новых штаммов можно оценить по-разному. Действительно, есть проблема с так называемым южноафриканским штаммом, против которого сильно снижена эффективность вакцин, основанных на полноразмерном белке шипа. Это не связано с тем, что вакцина какая-то плохая, просто там используется вариант шиповидного белка от исходного штамма.

В то же время сложно сказать, потребуется ли ежегодное проведение вакцинации, однако я не исключаю такой возможности. Как у IT-шников есть такой термин “разрабатывать пэтчи”, заплатки для программного обеспечения, возможно, придется что-то аналогичное делать и с вакцинами», — считает Андрей Летаров.

В то же время в США разрешили применять для лечения коронавируса коктейль из двух антител. В экстренных случаях его будут давать пациентам, у которых может развиться тяжелая форма болезни. Коктейль выпускает компания Eli Lilly. Это уже второй такой препарат, одобренный для экстренного применения. Другой выпускает компания Regeneron Pharmaceuticals. Именно его вводили Дональду Трампу в прошлом году, когда бывший президент США заразился коронавирусом.

Эффективны ли эти коктейли? И какой из них лучше? Генеральный партнер биотехфонда ATEM Capital Антон Гопка говорит, что польза обоих весьма сомнительна. Но для определенной категории больных такие коктейли могут оказаться лучшим способом лечения.

«Первые коктейли появились еще в ноябре прошлого года сразу у двух компаний, в том числе Eli Lilly и Regeneron. К сожалению, эффективность их была не очень высокая, несмотря на то, что этими препаратами, собственно, лечили президента Трампа. Именно с точки зрения доказательной медицины эффект от них был невысокий, их требуется вводить более часа. Препарат от Regeneron в итоге было продано всего 100 тыс. доз, это именно тот препарат, который использовался в случае президента США.

Но это фактически пассивная вакцина. То есть вместо того, чтобы активизировать иммунную систему человека, мы вводим уже готовые антитела.

Поэтому побочные эффекты здесь, скорее, минимальные, вопрос именно в эффективности таких препаратов, которого они, к сожалению, не показали, потому что, по-видимому, важен не только антительный ответ, но и клеточный иммунитет.

С другой стороны, конечно, у этих препаратов есть своя ниша — люди с ослабленным иммунитетом, которые не могут вырабатывать антитела. Второе поколение антител, которое сейчас вводит на рынок Eli Lilly, нужно вводить всего лишь 16 минут вместо одного часа. Теперь эти препараты будут более востребованы», — уверен Антон Гопка.

Тем временем в России постепенно падает кривая заражений коронавирусом. Так, в стране впервые с середины октября обнаружили меньше 15 тыс. заболевших.

Глеб Силко