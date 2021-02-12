ВОЗ: есть свидетельства повторного заражения новыми видами коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила сообщения о повторных заражениях новыми видами коронавируса, сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан. По ее словам, такие сообщения приходят из ЮАР.

«Сейчас мы получаем сообщения о людях, которые заразились вновь новым видом коронавируса. Поступили первоначальные сообщения из ЮАР, что люди, которые прежде были инфицированы, могут снова заразиться»,— сказала госпожа Сваминатан на брифинге.

Новые штаммы коронавируса обнаружили в Великобритании и ЮАР в декабре 2020 года. Они более заразные и агрессивные. ВОЗ считает, что эти виды коронавируса не взаимосвязаны.

В мире выявлено больше 108 млн заражений COVID-19. Лидеры — США (27,5 млн), Индия (10,9 млн), Бразилия (9,7 млн), Великобритания (4 млн) и Россия (4 млн). Умерли около 2,4 млн человек.

Будут ли вакцины эффективны против новых мутаций — в материале “Ъ FM” «Коронавирус прирастает штаммами».