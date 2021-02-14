Хунта в Мьянме предоставила себе новые полномочия и запретила называть себя хунтой

Военные, пришедшие к власти в Мьянме (Бирме) в результате переворота в начале февраля, ввели изменения в существующий закон о безопасности частной жизни, предоставив себе новые права в том, что касается получения персональных данных и арестов граждан страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление аппарата главнокомандующего вооруженными силами страны. Также новые власти потребовали от СМИ не называть их «хунтой».

Новые правила будут действовать в течение всего срока полномочий сформированного военными Государственного административного совета. Новые правила допускают обыски и аресты без ордера. Кроме того, они позволяют вскрывать письма и посылки, перехватывать иные сообщения и получать персональную информацию от телефонных компаний. Ранее военные власти заблокировали в стране деятельность Facebook, Twitter и Instagram.

В пятницу, как сообщает Bloomberg, Министерство информации страны потребовало от национальных средств массовой информации не называть произошедшее в стране «переворотом», а правящую хунту не называть «хунтой» или «режимом». Это объясняется тем, что неверное использование терминов рассматривается «как подстрекательство, которое может привести к гражданским волнениям» и, таким образом, является нарушением действующих законов о прессе.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Не рой другому Мьянму».

Андрей Келекеев