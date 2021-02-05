Власти Мьянмы поручили заблокировать Twitter и Instagram

Работающий в Мьянме телеком-оператор Telenor сообщил, что получил распоряжение правительства о блокировке доступа к социальным сетям Twitter и Instagram, передает Reuters заявление компании. Оператор сообщил, что ограничение установлено на неопределенный срок.

Экспертная группа Netblocks подтвердила в Twitter, что несколько местных операторов блокируют сайт начиная с 22:00 по местному времени (19:30 мск). Аналогичным образом накануне был нарушен доступ к Facebook и частично к WhatsApp.

1 февраля должно было состояться первое заседание нового созыва парламента Мьянмы, по результатам выборов в который партия «Национальная лига за демократию» госсоветника Аун Сан Су Чжи набрала большинство. Рано утром партия сообщила о задержании Аун Сан Су Чжи и президента страны Вин Мьин. Позднее мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Аун Сан Су Чжи предъявили обвинение в незаконном импорте раций, сообщало издание Myanmar Now со ссылкой на документы полиции.

О возврате страны к военной диктатуре — в материале “Ъ” «Мьянма переболела демократией».