Twitter заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Сервис микроблогов Twitter заблокировал действие официальной учетной записи российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Руководитель делегации Константин Гаврилов предположил, что причиной могла стать позиция России по ситуации в Европе.

«12 февраля TwitterSupport заблокировал официальный аккаунт делегации РФ по контролю над вооружениями. В чем причины? Альтернативная позиция России в отношении тенденций текущей военно-политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам?» — сообщил на своей странице в Twitter господин Гаврилов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила ТАСС, что Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия учетной записи. «Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема»,— сказала госпожа Захарова.

На странице учетной записи @armscontrol_rus на момент публикации новости сообщалось, что ее действие приостановлено.

Ранее стало известно, что Минобороны России не будет принимать участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет. По словам Константина Гаврилова, это связано с тем, что расширение НАТО трактуется как сдерживание России. Семинар проходил 9–10 февраля в дистанционном формате. Его организуют США как председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Семинар проходит раз в пять лет.

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