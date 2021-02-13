Twitter восстановил аккаунт делегации России на переговорах в Вене

Учетная запись российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Twitter восстановлена после блокировки. Руководитель делегации Константин Гаврилов поблагодарил российских дипломатов за содействие в разрешении вопроса.

«Друзья и коллеги, @armscontrol_rus (аккаунт делегации. — “Ъ”) восстал из пепла! Спасибо за вашу значимую поддержку, мы очень ценним ее»,— написал господин Гаврилов в Twitter. По его словам, в возобновлении доступа содействовали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, посол России в Австрии Дмитрий Люблинский, постоянные представители при ОБСЕ и в Вене Александр Лукашевич и Михаил Ульянов, а также их посольства и постпредства.

Аккаунт делегации был заблокировал ранее 13 февраля. На странице учетной записи отображалось стандартное сообщение о нарушении правил. Господин Гаврилов предполагал, что аккаунт заблокировали из-за позиции России, озвученной на ОБСЕ по военным доктринам.

Семинар проходил 9–10 февраля в дистанционном формате. Его организуют США как председатель форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Минобороны России впервые за 30 лет отказалось участвовать в нем. По словам Константина Гаврилова, это связано с тем, что расширение НАТО трактуется как сдерживание России.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Доктрину вызывали?».