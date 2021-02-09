Россия отказалась от участия в семинаре ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет

Минобороны России не будет принимать участие в семинаре ОБСЕ по военным доктринам впервые за 30 лет, сообщил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, это связано с тем, что расширение НАТО трактуется как сдерживание России.

«Американцы нас приглашали, был запрос. Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России, считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет... В условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось участвовать в семинаре»,— сказал господин Гаврилов «РИА Новости». Он уточнил, что российская делегация примет участие в переговорах по контролю над вооружениями в «заключительных ремарках с заявлением по военным доктринам», передает агентство.

Семинар проходит в нынешнем году 9–10 февраля в дистанционном формате. Его организуют США как председатели форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Семинар проходит раз в пять лет.

В конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников по альянсу увеличить расходы на оборону. Он связал необходимость в этом с действиями России и Китая, а также с терроризмом.

О подготовке НАТО к «постоянно агрессивной России» — в материале “Ъ” «НАТО разнатилось не на шутку».