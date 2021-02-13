Доктрину вызывали?

Делегация Минобороны России отказалась участвовать в семинаре высокого уровня по военным доктринам в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) — впервые за 30 лет. Свой демарш российская сторона объяснила тем, что этот механизм, как считают в Москве, перестал быть площадкой для профессионального диалога, а превратился в платформу для шельмования РФ. Ранее Москва, наоборот, призывала западные страны к возобновлению сотрудничества на уровне военных. Впрочем, источники “Ъ” в российских госструктурах говорят, что речи о кардинальном пересмотре позиции не идет, но «надо было послать сигнал».

Семинары высокого уровня по военным доктринам проводятся на площадке ОБСЕ раз в пять лет. Такая практика ведет начало с конца 1980-х годов. Ее смысл — укрепление доверия, транспарентности и безопасности через прямой диалог высокопоставленных представителей оборонных ведомств. Российские военные всегда придавали большое значение этим мероприятиям. Но состоявшийся 9–10 февраля в онлайн-формате семинар они проигнорировали.

Причину демарша на заключительной сессии объяснил представитель МИД РФ, глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «В течение продолжительного времени семинары ОБСЕ выполняли поставленные перед ними задачи, предоставляя военному руководству государств-участников возможность в деполитизированном ключе вести обсуждение доктринальных изменений и их воздействия на оборонные структуры, а также способствовали развитию двусторонних контактов на высоком военном уровне,— отметил он.— Однако ухудшение общей ситуации в сфере безопасности в Европе не могло не отразиться и на этом механизме взаимодействия, где профессиональный диалог стал подменяться монологами антироссийского характера, а анализ причин негативных тенденций в военной сфере на континенте и поиск путей для их выправления все чаще уступал место конфронтационной риторике».

Из выступления дипломата следовало, что российских военных, в частности, не устроила повестка мероприятия.

Ее разработали США, ныне председательствующие на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (именно эта структура ответственна за организацию семинара). По словам Константина Гаврилова, Россия неоднократно обращала внимание партнеров, что «далеко не все вопросы, включенные в программу семинара текущего года, непосредственно относились к проблематике военных доктрин». «Некоторые из них имели откровенно деструктивный потенциал и не преследовали цель способствовать восстановлению и укреплению взаимопонимания между военным руководством государств—участников ОБСЕ. В частности, у нас вызывала сомнение тема "Соперничество ниже порога вооруженного конфликта…" в рамках сессии-2, поскольку она предполагала обсуждение "гибридных" угроз»,— пояснил господин Гаврилов.

Угрозой «гибридной войны» западные страны озабочены с 2014 года, когда Россия, по их мнению, вступила с Украиной в необъявленное противостояние, ведущееся с задействованием целого набора деструктивных методов, не достигающих уровня классического военного вторжения (скрытые операции, поддержка ополчения, кибератаки и так далее). Изначально же внимание к угрозе «гибридных войн» привлек начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов — в статье, опубликованной в феврале 2013 года в «Военно-промышленном курьере». При этом начальник Генштаба явно писал о том, чего опасаются сами российские власти, сделавшие свои выводы из событий «арабской весны».

С учетом противоположного подхода сторон к этому вопросу — Россия видит источник «гибридных угроз на Западе», а там, наоборот, считают, что агрессия исходит от нее — делегация Минобороны РФ сочла бессмысленным вообще обсуждать эту тему.

США же считают ее одной из ключевых, что следует из выступления на семинаре главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса.

Впрочем, у российской стороны были претензии не только к повестке. По словам Константина Гаврилова, «Россия последовательно придерживается курса, направленного на снижение напряженности в Европе». «В связи с этим в 2020 году вооруженными силами не проводились крупные учения вблизи границ стран—членов НАТО, а масштабные практические действия войск в рамках стратегических учений "Кавказ-2020" были намеренно перенесены вглубь нашей страны»,— заявил он. После чего обрушился с критикой на Запад. «В противовес этому Североатлантический блок активизировался в непосредственной близости от западных рубежей России. Рост военной активности США и НАТО происходит не где-то в Атлантике или Карибском бассейне, а на удалении 20–30 км от нашей территории. В связи с этим тиражируемый в НАТО тезис о "возросшей агрессивности" со стороны России не соответствует действительности и, скажем прямо, является ложным»,— объявил дипломат.

Впрочем, и это далеко не все претензии России к США и их европейским союзникам. Константин Гаврилов перечислил шесть «весьма настораживающих изменений» в их военной и доктринальной политике США, включая ее ядерный компонент. Среди них «активное расширение арсенала ядерных вооружений малой мощности с повышением их точности и снижением уровня "побочного ущерба"», развитие глобальной системы ПРО с возможностью «достартового перехвата» ракет, создание высокоточных ракетных средств в неядерном оснащении.

Все эти вопросы как раз и могли бы обсудить военачальники, тем более что у западных стран—членов ОБСЕ не менее обширный список претензий к России.

От участия в мероприятии не отказалась даже Белоруссия, в последние месяцы подвергающаяся критике не меньше России.

Но российские представители на сей раз работали только «на прием», то есть не принимали активного участия в сессиях. Исключением стало выступление Константина Гаврилова.

Отметим, что все последние годы, с апреля 2014 года, когда НАТО пошло на односторонний разрыв контактов с Россией, Москва призывала к восстановлению регулярного диалога — хотя бы на уровне военных. На этом фоне ее демарш в ОБСЕ выглядит отходом от прежних позиций. Однако собеседники “Ъ” в госструктурах РФ говорят, что призыв к возобновлению диалога между военными остается в силе и об отказе от контактов речи не идет. «Надо было послать четкий сигнал, что допустимо, а что нет»,— пояснил один из собеседников “Ъ”.

Как воспринял сигнал его главный адрес — США, пока не ясно. В постпредстве США при ОБСЕ не смогли оперативно прокомментировать “Ъ” отказ Минобороны РФ от участия в семинаре. Между тем другие участники встречи, похоже, сожалеют о решении Москвы. «Мы считаем, что такие мероприятия, как семинары высокого уровня по военным доктринам, это хорошая возможность для укрепления доверия и развития контактов между военными ведомствами в регионе ОБСЕ,— заявили “Ъ” в пресс-службе МИД Швеции, которая сейчас является страной—председателем ОБСЕ.— Россия была приглашена к участию в планировании последнего семинара, и мы бы приветствовали, если бы она активно и на высоком уровне участвовала бы в нем — так, как это и было всегда ранее».

Елена Черненко