СМИ: администрация Байдена будет добиваться экстрадиции Ассанжа из Великобритании

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться экстрадиции из Великобритании в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The New York Times.

Информацию подтвердил представитель Минюста США, которое выполняет также функции Генеральной прокуратуры, Марк Раймонди. «Мы продолжаем добиваться экстрадиции»,— заявил он.

Минюст США направил в суд в Лондоне документы, чтобы оспорить постановление, согласно которому Джулиан Ассанж не может быть выдан американской стороне. Также власти США планировали предоставить британскому суду материалы о том, что в американских тюрьмах гуманно обращаются с заключенными.

Джулиану Ассанжу в США вменяется обнародование сверхсекретных документов Госдепа. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать господина Ассанжа из-за его склонности к суициду и риска для его жизни. После решения британского суда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил господину Ассанжу политическое убежище. 6 января суд отказался выпускать основателя WikiLeaks под залог.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».