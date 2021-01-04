Мексика предложила убежище Ассанжу

Мексиканские власти предложили политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после того, как британский суд отказал в его экстрадиции в США.

«Я собираюсь попросить министра иностранных дел провести соответствующие процедуры, чтобы потребовать от правительства Великобритании освободить господина Ассанжа и чтобы Мексика предоставила ему политическое убежище»,— заявил журналистам президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (цитата по AFP).

Он сказал, что Мексика проследит, «чтобы тот, кто получает убежище, не вмешивался в политические дела какой-либо страны». Ранее Мексика предлагала политическое убежище таким видным международным деятелям, как бывший президент Боливии Эво Моралес.

Сегодня суд постановил не выдавать основателя WikiLeaks в США из-за риска, что он может совершить суицид. В штатах господина Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. В среду, 6 января, суд рассмотрит прошение об освобождении обвиняемого под залог.

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Вашингтон продолжит добиваться экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявило Министерство юстиции США после вынесенного британским судьей решения.

Минюст выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».