Лондонский суд отказался экстрадировать Ассанжа в США

Суд в Лондоне вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США из-за существования риска для его жизни, передает AP. Там господина Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. В среду, 6 января, суд рассмотрит прошение об освобождении обвиняемого под залог.

Судья заявила, что господин Ассанж страдает клинической депрессией, а из-за содержания в одиночном заключении в США его состояние может серьезно ухудшиться. Также она отметила, что он склонен к суициду и при этом у него достаточно «ума и решимости», чтобы обойти любые меры по предотвращению попыток самоубийства, которые могут принять власти.

Представители США намерены обжаловать решение суда.

«Суд распускается до среды, когда будет подано прошение об освобождении под залог. Пока вы останетесь под стражей по ранее перечисленным причинам»,— сказала судья, обращаясь к господину Ассанжу (цитата по «РИА Новости»).

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Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.

В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его, если он предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию США перед президентскими выборами 2016 года.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».