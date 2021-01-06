Суд в Лондоне отказался выпускать Ассанжа под залог

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж не может быть освобожден под залог на время рассмотрения жалобы США на отказ от его экстрадиции, постановил Вестминстерский магистратский суд в Лондоне. Судья Ванесса Барайтсер обосновала свое решение тем, что предыдущие действия господина Ассанжа дают основания полагать, что тот может скрыться, передает Reuters.

Редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил журналистам, что следует ожидать обжалования решение суда.

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Джулиану Ассанжу в США вменяется обнародование сверхсекретных документов Госдепа. 4 января суд в Великобритании постановил не выдавать господина Ассанжа из-за его склонности к суициду и существования риска для его жизни. После решения британского суда президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил господину Ассанжу политическое убежище.

О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».