Бунт частных инвесторов заинтересовал власти

Бунт частных инвесторов не прошел незамеченным для американских регуляторов. Минюст США и прокуратура Сан-Франциско начали расследование ситуации с акциями сети магазинов GameStop и некоторых других компаний, пишет The Wall Street Journal. В январе эти ценные бумаги подорожали на десятки и сотни процентов, после того как пользователи соцсети Reddit договорились поддерживать активы, чтобы «лишить денег жадные хедж-фонды», которые играют на понижение. Кому может грозить наказание за эту ситуацию? И каких последствий ждет инвестрынок от расследования американских властей? Выяснял Григорий Колганов.

Наблюдая за бунтом частных инвесторов, аналитики задавали один и тот же вопрос: почему молчит регулятор? Американские власти выждали почти месяц, но взялись за дело всем «чиновничьим миром». Так, помимо Минюста и прокуратуры Сан-Франциско к ситуации присматриваются Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по торговле товарными фьючерсами, ФРС и Федеральный резервный банк Нью-Йорка.

Действия пользователей Reddit проверяются на предмет сговора и манипуляции рынком. В Америке это весьма серьезное обвинение, и у властей есть все инструменты для сбора доказательств, говорит управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин: «Наказание за такие действия может быть достаточно серьезным — вплоть до десяти и более лет лишения свободы. Необходимо будет доказать и умысел совершения этих действий, и сговор причастных лиц. Если будут подключены серьезные правоохранительные органы, в том числе ФБР, они могут выяснить, с какого IP-адреса производилась публикация и, соответственно, установить конкретных лиц, которые занимались этой деятельностью».

Но число пользователей в сообществе Wall Street Bets на Reddit приближается к 9 млн. Как найти среди них инициаторов и участников сговора? И можно ли вообще считать таковым дискуссию в социальной сети? Директор аналитического департамента компании «Фридом Финанс» Вадим Меркулов считает, что нет, а потому ответственность грозит в лучшем случае брокерам, которые обслуживали частных инвесторов: «Люди общаются, делятся мнением.

Доказательств скупки не предоставлено, поэтому для частных инвесторов, которые обсуждали этот момент на Wall Street Bets, практически никаких рисков с точки зрения регулятора нет.

Ситуация с брокерами складывается сложнее, потому что они останавливали торги, у них есть проблемы с ликвидностью. Но мне кажется, что там достаточно хорошие юристы, и, возможно, не будет даже штрафа».

Потери хедж-фондов, против которых играли пользователи Reddit, оцениваются в $4,5 млрд. Инвесторы-бунтари разогнали не только бумаги GameStop и некоторых других компаний, но даже криптовалюту-мем Dogecoin. Кроме того, им приписывают резкий рост серебра — в начале февраля фьючерсы на металл достигли восьмилетних максимумов. Все это не похоже на спонтанный поход «финансовых робингудов» за справедливостью, считают многие профессиональные игроки. Вероятно, за флешмобом стоят корыстные интересы. К этой точке зрения склоняется и президент инвестгруппы «Московские партнеры» Евгений Коган. Но он сомневается в эффективности расследования и считает, что последствия будут негативными для всего рынка: «Под благовидными предлогами кто-то заводит толпу, берет хорошую позицию, а дальше зарабатывает через неопытных людей — это явная манипуляция. Боюсь, что регуляторы начнут в принципе очень серьезно ограничивать сети. Грубо говоря, там нельзя будет сказать слова “акции”, “рынок ценных бумаг”. В итоге ребята порезвились, а за ними осталась выжженная земля».

По информации The Wall Street Journal, гендиректор Reddit Стив Хаффман через несколько дней должен выступить в Конгрессе, где также будет разбираться ситуация с бунтом инвесторов. Такое внимание к этой истории может спровоцировать власти совершить настоящую революцию в регулировании рынка, размышляет управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава: «Регуляторы будут просто пересматривать нормы, чтобы предотвратить это в будущем.

Возможно, появятся новые правила, регулирующие то, в каких случаях останавливать торги и как-то лимитировать открытие коротких позиций.

Это нужно для того, чтобы неквалифицированные инвесторы только покупали довольно короткий список “голубых фишек” в длинную, но при этом не могли спекулировать на этом. Перемены не заставляют себя ждать: сам приход непрофессиональных инвесторов — это уже революция».

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Эхо войны Reddit и Уолл-стрит докатилось и до России. 12 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила, «какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей». А потому Центробанк изучит необходимость каких-то изменений в российском регулировании.