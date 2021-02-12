Вакцина «Спутник Лайт» будет действовать до пяти месяцев

Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет действовать на протяжении четырех-пяти месяцев, сообщил директор Научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Вакцина, являющаяся облегченным вариантом «Спутника V», «понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает», добавил он.

«Скорее всего, она будет защищать на четыре, от силы пять месяцев»,— сказал господин Гинцбург в интервью «России 24». Он ожидает, что «Спутник V» даст иммунитет на год-два, хотя сейчас «доказанный срок действия» составляет минимум девять месяцев.

«Полноценный вариант вакцины, во-первых, дает стопроцентную гарантию от тяжелых случаев, которые могут превратиться в летальные. А "Лайт" только понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает»,— отметил директор центра Гамалеи.

Александр Гинцбург добавил, что «Спутник Лайт» не планируется применять в России. «Данный препарат под названием "Спутник Лайт", который состоит только из первого компонента той вакцины, которая у нас применяется, будет использоваться в странах, которые не в состоянии в настоящее время сами разработать аналогичные препараты, и у которых нет достаточно средств, чтобы вовремя приобрести те препараты, которые разрабатываются в других странах»,— уточнил он.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее сообщал, что «Спутник Лайт» пройдет регистрацию в марте. «Лайт-вакцина» — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».

Ранее Российский фонда прямых инвестиций сообщил, что «Спутник V» входит в тройку лидеров по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат одобрен к применению в 26 странах. В России массовая вакцинация против коронавируса идет с 18 января. В стране уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности этой вакцины для мусульман.

Подробности — в материале “Ъ” «"Спутник" оказался халяльным».