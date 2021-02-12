РФПИ: «Спутник V» входит в тройку лидеров по одобрениям регуляторов

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи входит в тройку лидеров по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Препарат одобрен к применению в 26 странах.

«Общее количество стран, одобривших применение вакцины «Спутник V», достигло 26… "Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами»,— говорится в сообщении.

Так, «Спутник V» одобрен в России, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.

В России с 18 января идет массовая вакцинация против коронавируса. Привиться пока можно препаратом «Спутник V». В стране уже в ближайшее время может быть принята фетва (богословское заключение) о дозволенности этой вакцины для мусульман.

Подробности — в материале “Ъ” «"Спутник" оказался халяльным».