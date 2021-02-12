Российские туристы больше не едут в Грузию

Россияне почти не едут в Грузию, несмотря на решение местных властей открыть страну для туризма и возобновить авиасообщение во всех направлениях, а также довольно «щадящий» режим въезда. Так, если в январе 2020 года в Грузии побывали более 86 тыс. россиян, с начала 2021 года число визитеров из России едва превысило 2 тыс. человек, свидетельствуют данные Национальной администрации туризма. Если эта тенденция сохранится, то нынешний год для Грузии в плане привлечения российских туристов станет самым неудачным за последние восемь лет. Ранее турпоток из РФ рос ежегодно на 20–25%.

В 2018 году из общего числа туристов — 8,78 млн человек — в Грузии побывали 1,46 млн россиян, сообщала в январе глава грузинского ведомства Мариам Квривишвили. В 2015 году, по данным МВД Грузии, страну посетили около 925 тыс. граждан РФ.

Напомним, с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям запрещено летать в Грузию. 21 июня после антироссийских выступлений в Тбилиси, когда тысячи сторонников Михаила Саакашвили попытались захватить здание грузинского парламента, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете прямых авиарейсов в грузинские города. Тем же указом российским туроператорам было запрещено продавать туры в Грузию.

Впрочем, несмотря на жесткую позицию российских властей, граждане РФ все-таки приезжали в Грузию через сухопутную границу — по Военно-грузинской дороге, а также летели стыковочными рейсами. «Убийственным» для грузинского туризма стало закрытие границ и прекращение авиасообщения со всеми государствами с весны 2020 года, после того как в стране появились первые больные COVID-19.

Резко сократились и доходы от туризма: если в 2018 году международные визитеры потратили в стране около $3 млрд при общем объеме ВВП около $18,1 млрд, годом позже доходы от туристической отрасли составили чуть больше $540 млн.

Напомним, согласно новым правилам, туристы, если они прибудут в Грузию, обязаны предоставить на границе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов, а еще через 72 часа сделать аналогичный тест за свой счет.

Георгий Двали, Тбилиси