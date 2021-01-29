Грузия открывается для туристов

С 1 февраля Грузия начнет принимать иностранных туристов, в том числе россиян. Попасть на территорию страны без каких-либо дополнительных процедур смогут только те, кто имеет на руках паспорт вакцинированного от COVID-19 или другие подобные документы. Туристы, не успевшие сделать прививку, должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, а на третий день после прибытия вновь пройти тестирование. Между тем прямое авиасообщение между Россией и Грузией приостановили задолго до начала пандемии — это произошло летом 2019 года.

Впрочем, сейчас туристов это не остановит, уверена исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе: «Были возможности добраться на автомобильном транспорте с пересадками в Ереване или Баку, что и делали многие российские граждане. В этом году возможности еще более ограничены, перспективы открытия прямого авиасообщения под вопросом, но тем не менее можно добраться через Стамбул.

Что касается Еревана, теоретически, непонятно пока, как будет проходить стыковка. Может быть, через какие-то другие страны, с которыми у нас есть прямое авиасообщение и где не ограничены цели приезда российских граждан, а таких стран на данный момент немного. Поэтому методом исключения основным, наверное, вариантом остаются стыковочные рейсы через Стамбул. Потенциальный спрос на Грузию оценивается и туроператорами, и экспертами рынка как достаточно высокий. В нынешней ситуации открытие любого направления тут же мгновенно становятся предметом интереса наших граждан, поэтому мы предполагаем, что какой-то туристический поток все-таки направится».

Туроператоры между тем не спешат предлагать своим клиентам варианты поездок в Грузию. Некоторые крупные игроки рынка отказались комментировать новость об открытии границ. Свою позицию они объяснили тем, что прямое авиасообщение было прервано. Туристы, впрочем, также не успели достаточно полюбить это направление, чтобы добираться туда с пересадками, говорит исполнительный директор ассоциация «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова:

«После того как было прервано авиасообщение, Тбилиси потерял очень много и в материальном, и в моральном плане. Они очень ждали наших туристов, потому что до того, как прервать авиасообщение, Грузия набирала популярность среди туристов, и я не думаю, что пойдет массовый поток. Скорее всего, это будут поездки гуманитарного, делового характера или к семье. С пересадками туристы вряд ли полетят. это как нужно любить это направление, особенно в эти месяцы? Сейчас открыты Эмираты, Турция, в этом году у нас стал очень популярен Занзибар. Кроме того, наши туристы отправляются на Кубу».

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Приостановка прямого авиасообщения между Россией и Грузией произошла по инициативе Москвы. Причиной стали многотысячные протесты, которые прошли в Тбилиси после того, как депутат Госдумы Сергей Гаврилов, находясь в грузинском парламенте, по ошибке сел в кресло спикера. Оппозиционно настроенные граждане страны посчитали этот поступок оскорблением и вышли на улицы. Акции сопровождались массовыми беспорядками, а полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. В результате больше 200 человек пострадали. Решение о приостановке авиасообщения Москва объяснила необходимостью обеспечить безопасность российских граждан, находящихся в Грузии.

Лилия Галявиева