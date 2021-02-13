Успешный перезапуск 114-й ракетки

Российские теннисисты продолжают уверенно выступать на Открытом чемпионате Австралии. Главной сенсацией его пятого дня стала победа, которую 27-летний дебютант турниров Большого шлема Аслан Карацев в трех партиях одержал над девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом. После прошлогоднего перерыва в теннисном календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, россиянин выиграл 32 официальных матча из 38. Таким образом, после завершения Australian Open он впервые окажется в первой сотне мирового рейтинга.
Принято считать, что теннисист, который к 25 годам не сумел по-настоящему раскрыться или, по крайней мере, пару раз выстрелить на крупных турнирах, так навсегда и останется бесперспективным статистом. Но иногда из этого правила бывают исключения, и Аслан Карацев — яркий тому пример. 27-летний россиянин — ровесник третьей ракетки мира Доминика Тима, а свой старт на профессиональных турнирах принял даже раньше австрийца, еще в 2009 году. Однако вывести свою игру на уровень первой сотни Карацеву никак не удавалось, и до прошлого лета его главными достижениями считались 153-е место в рейтинге, выигранный шесть лет назад титул победителя Кубка Казанского кремля — небольшого состязания с призовым фондом $40 тыс., и серебро Универсиады 2015 года в Кванджу.
Причинами многолетних неудач были травмы и отсутствие взаимопонимания с тренерами.
Возобновив выступления прошлым летом после перерыва в календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, Карацев сразу же выиграл два из трех финалов на чешских «челленджерах» — турнирах, которые стоят на ступень ниже состязаний ATP. Да и дальше не сбавлял обороты, пройдя в том числе квалификацию Australian Open. Неслучайно после недавней победы сборной России на ATP Cup Даниил Медведев в шутку назвал Карацева «нашим секретным оружием».
Конечно, перед встречей с девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом российского дебютанта основных сеток турниров Большого шлема нельзя было назвать фаворитом. Однако очень быстро выяснилось, что к теннису на тех скоростях, которые готов предложить Карацев, полуфиналист прошлогоднего Roland Garros и двукратный четвертьфиналист US Open оказался не готов. Россиянин легко справлялся с подкрутками соперника, которые оказались ему очень удобны на мельбурнском харде. Не боясь выходить к сетке, Карацев раз за разом оставлял Шварцмана не у дел ударами с лета, а если до этого дело не доходило, то атаковал с задней линии. Последняя возможность зацепиться у аргентинца была в затяжном седьмом гейме третьей партии. Однако россиянин, в том числе с помощью эйса на одном из брейк-пойнтов, свою подачу удержал. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 менее чем за два часа.
Выиграв свой 32-й официальный матч из 38 за шесть с половиной месяцев, Аслан Карацев после окончания Australian Open дебютирует в первой сотне, где будет стоять не ниже 90-го места. Впрочем, с такой игрой он может попробовать добиться большего. В воскресенье за выход в четвертьфинал Карацев поспорит с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, причем этот матч пройдет при пустых трибунах. Дело в том, что в связи с 13 новыми случаями коронавируса, зафиксированными в карантинном отеле Holiday Inn в аэропорту Мельбурна, начиная с субботы власти штата Виктория вводят в городе пятидневный локдаун. Поэтому минимум до середины следующей недели болельщики на территорию Melbourne Park допускаться не будут.
Третий круг Australian Open
Мужчины. Григор Димитров (Болгария, 18)—Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) 6:0, 1:0, отказ. Александр Зверев (Германия, 6)—Адриан Маннарино (Франция, 32) 6:3, 6:3, 6:1. Душан Лайович (Сербия, 23)—Педро Мартинес (Испания) 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4. Аслан Карацев (Россия)—Диего Шварцман (Аргентина, 8) 6:3, 6:3, 6:3. Милош Раонич (Канада, 14)—Мартон Фучович (Венгрия) 7:6 (2), 5:7, 6:2, 6:2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20)—Денис Шаповалов (Канада, 11) 7:5, 7:5, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1)—Тейлор Фриц (США, 27) 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Доминик Тим (Австрия, 3)—Ник Кириос (Австралия) 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 7)—Энн Ли (США) 6:3, 6:1. Маркета Вондроушова (Чехия, 19)—Сорана Кирстя (Румыния) 6:2, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)—Зарина Дияс (Казахстан) 6:1, 6:1. Серена Уильямс (США, 10)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:5), 6:2. Се Сувэй (Тайвань)—Сара Эррани (Италия) 6:4, 2:6, 7:5. Наоми Осака (Япония, 3)—Онс Жабер (Тунис, 27) 6:3, 6:2. Симона Халеп (Румыния, 2)—Вероника Кудерметова (Россия, 32) 6:1, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 15)—Фиона Ферро (Франция) 6:4, 6:3.