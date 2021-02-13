Успешный перезапуск 114-й ракетки

Российские теннисисты продолжают уверенно выступать на Открытом чемпионате Австралии. Главной сенсацией его пятого дня стала победа, которую 27-летний дебютант турниров Большого шлема Аслан Карацев в трех партиях одержал над девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом. После прошлогоднего перерыва в теннисном календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, россиянин выиграл 32 официальных матча из 38. Таким образом, после завершения Australian Open он впервые окажется в первой сотне мирового рейтинга.

Принято считать, что теннисист, который к 25 годам не сумел по-настоящему раскрыться или, по крайней мере, пару раз выстрелить на крупных турнирах, так навсегда и останется бесперспективным статистом. Но иногда из этого правила бывают исключения, и Аслан Карацев — яркий тому пример. 27-летний россиянин — ровесник третьей ракетки мира Доминика Тима, а свой старт на профессиональных турнирах принял даже раньше австрийца, еще в 2009 году. Однако вывести свою игру на уровень первой сотни Карацеву никак не удавалось, и до прошлого лета его главными достижениями считались 153-е место в рейтинге, выигранный шесть лет назад титул победителя Кубка Казанского кремля — небольшого состязания с призовым фондом $40 тыс., и серебро Универсиады 2015 года в Кванджу.

Причинами многолетних неудач были травмы и отсутствие взаимопонимания с тренерами.

Многое встало на свои места после того, как в 2019 году Карацев начал работать с белорусом Егором Яцюком, который старше своего подопечного всего на 13 месяцев и часто пересекался с ним на одних и тех же турнирах.

Возобновив выступления прошлым летом после перерыва в календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, Карацев сразу же выиграл два из трех финалов на чешских «челленджерах» — турнирах, которые стоят на ступень ниже состязаний ATP. Да и дальше не сбавлял обороты, пройдя в том числе квалификацию Australian Open. Неслучайно после недавней победы сборной России на ATP Cup Даниил Медведев в шутку назвал Карацева «нашим секретным оружием».

Конечно, перед встречей с девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом российского дебютанта основных сеток турниров Большого шлема нельзя было назвать фаворитом. Однако очень быстро выяснилось, что к теннису на тех скоростях, которые готов предложить Карацев, полуфиналист прошлогоднего Roland Garros и двукратный четвертьфиналист US Open оказался не готов. Россиянин легко справлялся с подкрутками соперника, которые оказались ему очень удобны на мельбурнском харде. Не боясь выходить к сетке, Карацев раз за разом оставлял Шварцмана не у дел ударами с лета, а если до этого дело не доходило, то атаковал с задней линии. Последняя возможность зацепиться у аргентинца была в затяжном седьмом гейме третьей партии. Однако россиянин, в том числе с помощью эйса на одном из брейк-пойнтов, свою подачу удержал. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 менее чем за два часа.

То, что творилось все это время на корте, точнее всего характеризует соотношение очков, выигранных ударами навылет: 50:5 в пользу победителя.

Выиграв свой 32-й официальный матч из 38 за шесть с половиной месяцев, Аслан Карацев после окончания Australian Open дебютирует в первой сотне, где будет стоять не ниже 90-го места. Впрочем, с такой игрой он может попробовать добиться большего. В воскресенье за выход в четвертьфинал Карацев поспорит с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, причем этот матч пройдет при пустых трибунах. Дело в том, что в связи с 13 новыми случаями коронавируса, зафиксированными в карантинном отеле Holiday Inn в аэропорту Мельбурна, начиная с субботы власти штата Виктория вводят в городе пятидневный локдаун. Поэтому минимум до середины следующей недели болельщики на территорию Melbourne Park допускаться не будут.

Евгений Федяков