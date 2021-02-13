12 февраля, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Аслан Карацев стал вторым российским дебютантом турниров Большого шлема, дошедшим до 1/8 финала. Он повторил достижение Марата Сафина на Roland Garros 1998 года

Фото: AFP

Успешный перезапуск 114-й ракетки

Аслан Карацев пробился в 1/8 финала Australian Open и первую сотню рейтинга ATP

Российские теннисисты продолжают уверенно выступать на Открытом чемпионате Австралии. Главной сенсацией его пятого дня стала победа, которую 27-летний дебютант турниров Большого шлема Аслан Карацев в трех партиях одержал над девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом. После прошлогоднего перерыва в теннисном календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, россиянин выиграл 32 официальных матча из 38. Таким образом, после завершения Australian Open он впервые окажется в первой сотне мирового рейтинга.


Принято считать, что теннисист, который к 25 годам не сумел по-настоящему раскрыться или, по крайней мере, пару раз выстрелить на крупных турнирах, так навсегда и останется бесперспективным статистом. Но иногда из этого правила бывают исключения, и Аслан Карацев — яркий тому пример. 27-летний россиянин — ровесник третьей ракетки мира Доминика Тима, а свой старт на профессиональных турнирах принял даже раньше австрийца, еще в 2009 году. Однако вывести свою игру на уровень первой сотни Карацеву никак не удавалось, и до прошлого лета его главными достижениями считались 153-е место в рейтинге, выигранный шесть лет назад титул победителя Кубка Казанского кремля — небольшого состязания с призовым фондом $40 тыс., и серебро Универсиады 2015 года в Кванджу.

Причинами многолетних неудач были травмы и отсутствие взаимопонимания с тренерами.

Многое встало на свои места после того, как в 2019 году Карацев начал работать с белорусом Егором Яцюком, который старше своего подопечного всего на 13 месяцев и часто пересекался с ним на одних и тех же турнирах.

Возобновив выступления прошлым летом после перерыва в календаре, связанного с началом пандемии коронавируса, Карацев сразу же выиграл два из трех финалов на чешских «челленджерах» — турнирах, которые стоят на ступень ниже состязаний ATP. Да и дальше не сбавлял обороты, пройдя в том числе квалификацию Australian Open. Неслучайно после недавней победы сборной России на ATP Cup Даниил Медведев в шутку назвал Карацева «нашим секретным оружием».

Конечно, перед встречей с девятой ракеткой мира аргентинцем Диего Шварцманом российского дебютанта основных сеток турниров Большого шлема нельзя было назвать фаворитом. Однако очень быстро выяснилось, что к теннису на тех скоростях, которые готов предложить Карацев, полуфиналист прошлогоднего Roland Garros и двукратный четвертьфиналист US Open оказался не готов. Россиянин легко справлялся с подкрутками соперника, которые оказались ему очень удобны на мельбурнском харде. Не боясь выходить к сетке, Карацев раз за разом оставлял Шварцмана не у дел ударами с лета, а если до этого дело не доходило, то атаковал с задней линии. Последняя возможность зацепиться у аргентинца была в затяжном седьмом гейме третьей партии. Однако россиянин, в том числе с помощью эйса на одном из брейк-пойнтов, свою подачу удержал. В итоге — 6:3, 6:3, 6:3 менее чем за два часа.

То, что творилось все это время на корте, точнее всего характеризует соотношение очков, выигранных ударами навылет: 50:5 в пользу победителя.

Выиграв свой 32-й официальный матч из 38 за шесть с половиной месяцев, Аслан Карацев после окончания Australian Open дебютирует в первой сотне, где будет стоять не ниже 90-го места. Впрочем, с такой игрой он может попробовать добиться большего. В воскресенье за выход в четвертьфинал Карацев поспорит с 19-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, причем этот матч пройдет при пустых трибунах. Дело в том, что в связи с 13 новыми случаями коронавируса, зафиксированными в карантинном отеле Holiday Inn в аэропорту Мельбурна, начиная с субботы власти штата Виктория вводят в городе пятидневный локдаун. Поэтому минимум до середины следующей недели болельщики на территорию Melbourne Park допускаться не будут.

Евгений Федяков


Третий круг Australian Open

Мужчины. Григор Димитров (Болгария, 18)—Пабло Карреньо Буста (Испания, 15) 6:0, 1:0, отказ. Александр Зверев (Германия, 6)—Адриан Маннарино (Франция, 32) 6:3, 6:3, 6:1. Душан Лайович (Сербия, 23)—Педро Мартинес (Испания) 6:7 (6:8), 7:5, 6:1, 6:4. Аслан Карацев (Россия)—Диего Шварцман (Аргентина, 8) 6:3, 6:3, 6:3. Милош Раонич (Канада, 14)—Мартон Фучович (Венгрия) 7:6 (2), 5:7, 6:2, 6:2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20)—Денис Шаповалов (Канада, 11) 7:5, 7:5, 6:3. Новак Джокович (Сербия, 1)—Тейлор Фриц (США, 27) 7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2. Доминик Тим (Австрия, 3)—Ник Кириос (Австралия) 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 7)—Энн Ли (США) 6:3, 6:1. Маркета Вондроушова (Чехия, 19)—Сорана Кирстя (Румыния) 6:2, 6:4. Гарбинье Мугуруса (Испания, 14)—Зарина Дияс (Казахстан) 6:1, 6:1. Серена Уильямс (США, 10)—Анастасия Потапова (Россия) 7:6 (7:5), 6:2. Се Сувэй (Тайвань)—Сара Эррани (Италия) 6:4, 2:6, 7:5. Наоми Осака (Япония, 3)—Онс Жабер (Тунис, 27) 6:3, 6:2. Симона Халеп (Румыния, 2)—Вероника Кудерметова (Россия, 32) 6:1, 6:3. Ига Швёнтек (Польша, 15)—Фиона Ферро (Франция) 6:4, 6:3.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя