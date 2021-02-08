Даниил Медведев и Андрей Рублев продолжают в том же духе В финале ATP Cup сборная России по теннису победила команду Италии

Второй розыгрыш ATP Cup — командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который в этом году проходил в Мельбурне, завершился победой сборной России. В финальном матче первого крупного теннисного соревнования этого года Андрей Рублев и Даниил Медведев не оставили шансов команде Италии, уверенно обыграв в одиночных встречах соответственно Фабио Фоньини и Маттео Берреттини.

В решающем матче ATP Cup встретились две команды, которые с точки зрения положения в рейтинге обладали на этом турнире сильнейшими составами. Даниил Медведев (4-й в мире) и Андрей Рублев (8-й) стоят в первой десятке, Маттео Берреттини ее замыкает, а Фабио Фоньини (17-й) располагается в конце первой двадцатки. Была, правда, еще крепкая сборная Испании, но ее лидер Рафаэль Надаль, сославшись на недостаточную готовность, в этом году на ATP Cup так и не сыграл. Остальные сборные, в том числе сербы во главе с Новаком Джоковичем, имели максимум по одному топ-игроку. То есть в принципе состав финалистов можно было считать закономерным.

В то же время выход итальянцев в финал стал определенным сюрпризом. Принято считать, что лучшие годы 33-летнего Фоньини уже позади, а более молодой Берреттини, несмотря на высокое место в мировой классификации, за исключением полуфинала US Open 2019 года, за всю свою карьеру особо ярких результатов не имел. К тому же и тот и другой в прошлом сезоне пропустили много времени из-за травм. Фоньини вообще с начала пандемии коронавируса до старта ATP Cup успел выиграть всего два матча.

Даниил Медведев и Андрей Рублев, наоборот, в прошлом году были на ходу. Тем не менее, по статистике, Рублев во встрече вторых номеров отнюдь не выглядел однозначным фаворитом. Дело в том, что из шести предыдущих матчей против Фоньини он выиграл всего один. Мастеровитый итальянец, обладающий прекрасным чувством мяча, за счет смены ритма раз за разом доставлял еще не набившему шишек россиянину массу проблем, с которыми тот не справлялся.

Однако нынешний Андрей Рублев, конечно, уже совсем не тот молодой игрок, которым он был еще пару лет назад.

C опытнейшим соперником, хорошо выглядевшим в матчах против французов и испанцев, Рублев расправился очень эффектно.

У Фабио Фоньини не было ни единого шанса оседлать бешеный темп, который предложил ему россиянин в розыгрышах на задней линии. Победив — 6:1, 6:2 за 1 час 1 минуту, Рублев выиграл ударами навылет 23 очка против 6, при этом невынужденных ошибок у него было в два с лишним раза меньше — 10 против 22.

Cоотношение сил в матче Даниила Медведева с Маттео Берреттини просматривалось более отчетливо. Дело в том, что возможности итальянца, делающего ставку на мощную подачу и хороший удар справа, все-таки ограниченны. Было ясно, что если Медведев, теннисист куда более разнообразный, хотя бы покажет свой обычный уровень игры, то победа от него никуда не уйдет. Именно так и произошло, хотя россиянин, который в субботнем полуфинале против сборной Германии получил повышенную нагрузку во встрече с Александром Зверевым, вышел с предохраняющим пластырем на правом предплечье.

В первом сете все решил единственный брейк, сделанный Медведевым в третьем гейме, а во второй партии он выдал рывок из четырех выигранных геймов подряд. В итоге — 6:4, 6:2 за 1 час 19 минут, причем первый номер российской сборной впервые на нынешнем турнире ни разу не потерял свою подачу.

Более того, с учетом прошлого сезона Даниил Медведев продлил свою беспроигрышную серию до 14 матчей.

А ведь в десяти из них его соперниками были игроки из первой десятки.

Таким образом, титул победителя ATP Cup, который в прошлом году завоевали сербы, перешел к сборной России. Само по себе это, безусловно, серьезное достижение, хотя главный турнир теннисной зимы — Открытый чемпионат Австралии — еще только начинается. Свои первые матчи там новоиспеченные обладатели ATP Cup проведут во вторник. Медведев встретится с опасным канадцем Вашеком Поспишилом, а Рублеву достался малоизвестный немец Янник Ханфманн. Теперь главное, чтобы выброс положительных эмоций, связанный с яркой и красивой победой, не помешал российским фаворитам Australian Open продолжить в том же духе.

Евгений Федяков