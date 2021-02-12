Курск съезжает с рельсов Маршруты общественного транспорта в городе могут сменить в октябре 2021 года

В Курске с октября 2021 года планируют кардинально сменить маршруты общественного транспорта. На смену действующей должна прийти система с магистральными и пересадочными маршрутами, работать на которых будут новые машины, в том числе большого класса. Включающую это и другие изменения концепцию развития перевозок представил НИИ автотранспорта Москвы. Документ не исключает закрытие всех, кроме одного, трамвайных маршрутов и демонтаж части рельсов.

Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ) Москвы представил на пресс-конференции 9 февраля новую маршрутную сеть агломерации Курска. Разработчик предложил двухуровневую пересадочную модель, основанную на магистральных и подвозящих маршрутах. Пересадки, подчеркнули на пресс-конференции, будут бесплатными.

Реализация проекта запланирована в два этапа. Первый намечен на 2021–2022 годы, второй — на 2023–2024 годы. Как указано в презентации проекта, число маршрутов планируется сократить с нынешних 99 до 85 в 2021–2022 годах и до 56 в 2023–2024-х. Это в том числе снизит уровень дублирования на улицах Ленина, Перекальского, Дзержинского, Энгельса, Карла Маркса, Запольной и 50 лет Октября.

Планируется также сокращение подвижного состава. Сейчас в Курске, по данным разработчика, действует 665 единиц транспорта, средняя скорость которого составляет 17,5 км/ч, а средний интервал в часы пик — 21 минуту. К 2022 году их число сократится до 520, к 2024-му — до 310. Речь, впрочем, идет не столько о сокращении парка, сколько о замене ПАЗов и маршруток на более современную технику, способную перевозить больше пассажиров. Как следует из презентации, в городе должны работать 53 автобуса большого класса, 209 малого класса, 48 троллейбусов, а также шесть трамваев. В 2024-м средняя скорость этого транспорта должна вырасти до 22,7 км/ч, а интервал — уменьшиться до 13 минут.

Губернатор Курской области Роман Старовойт по итогам встречи с главой Минтранса Виталием Савельевым сообщил на своей странице в «ВКонтакте», что регион направит в министерство заявку на поставку 55 автобусов, 22 троллейбусов и 16 трамваев. «Будем обновлять общественный транспорт. Благодаря нацпроекту “Безопасные и качественные автомобильные дороги” подвижной состав сможем обновить с 60%-ной скидкой на лизинг», — написал господин Старовойт.

Новая концепция предполагает при этом существенное сокращение сети курского трамвая, о проблемах развития которого ранее неоднократно заявляли региональные и городские власти.

На пресс-конференции отмечалось, что разработчик предложил восемь вариантов изменения трамвайной сети. Однако в итоговой презентации указан только один. Он предполагает ликвидацию трех маршрутов и сохранение одного, на котором и будут работать шесть новых вагонов. Единственный обновленный маршрут №1 будет начинаться на западной окраине Курска, в районе хлебозавода, проходить центральные улицы, железнодорожный вокзал и трамвайное депо и заканчиваться на восточной окраине у площадки ЗАО «Курская подшипниковая компания».

В обладминистрации отметили, что концепция «находится на стадии обсуждения» и еще может корректироваться. Власти готовы принять предложения по ее улучшению. Проект обсудят на общественных слушаниях, после чего местные депутаты смогут его утвердить.

На данный момент запуск новой маршрутной сети планируется в октябре 2021 года, сообщили “Ъ-Черноземье” в комитете транспорта и автомобильных дорог администрации Курской области. «В текущем году, после утверждения документов транспортного планирования, планируется организация двухуровневой маршрутной сети наземного транспорта, основанной на пересадочной модели и включающей магистральные и подвозящие маршруты», — подтвердили в администрации.

Для «качественной организации работы» новых маршрутов власти намерены создать единого оператора муниципального транспорта.

Первоначально планировалось, что он появится еще до конца 2020 года, объединив три принадлежащих городу и области автопредприятия. Однако эту реформу отложили, чтобы совместить с внедрением новой концепции общественного транспорта. «В настоящее время осуществляется подготовка к формированию конкурсной документации в целях определения перевозчика», — сказали в комитете транспорта. Согласно концепции полностью транспортную сеть Курска могут обновить к 2024 году.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает «однозначно актуальным» реформирование маршрутной сети Курска, но проходить оно должно комплексно. «Сейчас в центре города на одной остановке сходятся 35–40 разных маршрутов. В основном, небольшие маршрутки. Так транспорт не организуется. Новая схема в России уже несколько раз успешно опробована, например, в Твери. Нужно разделить маршруты на магистральные (транковые) и подвозящие (фидерные). На магистральных будут работать автобусы большого класса с высокой частотой, а подвозящие должны подвозить на магистраль пассажиров»,— рассказал господин Блинкин.

По его мнению, «безлошадный человек поедет и в старом автобусе, и в новом». Но у разработчиков проекта идея — пересадить на общественный транспорт значительное число автомобилистов. В таком случае требуется изменение билетной политики, создание единых проездных. Ведь «если вместо одного билетика придется сначала платить на подвозящем маршруте, а потом — на магистральном, то реформа вряд ли будет одобрена населением». Кроме того, необходима «реформа взаимоотношений города, извозчика и пассажира», отметил эксперт.

Единый билет возможен только тогда, когда выручка попадает не перевозчику, а единой городской системе, которая эти деньги дальше распределяет по компаниям. Необходимо введение брутто-контрактов, когда город платит извозчику за рейсы, выполненные по расписанию, а качество работы контролируется IT-оболочкой»,— заключил Михаил Блинкин.

Сергей Калашников