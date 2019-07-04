Воронеж отъезжает от пригорода

Мэрия Воронежа намерена согласовать новую схему пассажирских перевозок, согласно которой планируется вывести межмуниципальные маршруты за границы облцентра. При этом изменится транспортное сообщение, в том числе в пределах активно развивающейся воронежской агломерации. Сообщение с пригородными территориями планируется осуществлять с помощью семи транспортно-пересадочных узлов, которые расположатся по направлению основных въездов в Воронеж. Новая схема, по данным городских властей, может заработать уже в сентябре.

О том, что мэрия Воронежа рассматривает возможность вывода межмуниципальных маршрутов за границы облцентра, заявил вчера на брифинге вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин. По его словам, в готовящейся к утверждению комплексной схеме организации дорожного движения Воронежа предусматривается создание транспортно-пересадочных узлов. «Межмуниципальные маршруты подвозят к ним пассажиров, а дальше те пользуются городским транспортом, — рассказал господин Петрин. — Эту тему не единожды обсуждали. Многие жалуются на качество услуг и подвижной состав, отсутствие безналичной оплаты на этих маршрутах». Чиновник пояснил, что пока речь идет о семи узлах, по количеству направлений въездов в облцентр, но их точная локация не определена.

«В администрацию Воронежа поступает огромное количество жалоб горожан на работу автобусов, обслуживающих межмуниципальные маршруты, — добавили в пресс-службе мэрии. — К сожалению, они, как правило, в худшем техническом состоянии, чем подвижной состав городских перевозчиков, часто оклеены рекламой, пропускают остановки». Количество таких автобусов, по оценке мэрии, около 300, или «не меньше одной пятой от всего подвижного состава, работающего в городе». В мэрии уточнили, что для «выстраивания работы системы проведено несколько межведомственных совещаний, так как принятие решений по таким вопросам не в компетенции муниципалитета».

В решении о сокращении пути следования межмуниципальных маршрутов (так, чтобы они довозили пассажиров из прилегающих к Воронежу районов до границы города) специалисты мэрии видели «рациональное зерно»: кроме «уменьшения нареканий горожан», это «оптимизация всей системы, минимизация “гонки за пассажиром”». «Соответственно, управлением транспорта будет проработан вопрос организации мест для пересадки пассажиров, обеспечения их подвижным составом городских маршрутов для дальнейшего перемещения людей по Воронежу», — пообещали в мэрии.

Разделение пригородных и муниципальных маршрутов с включением пересадочных узлов предусмотрено комплексной схемой организации дорожного движения (КСОД) для сети дорог Воронежа до 2032 года и входящей в ее состав программой новой маршрутной сети, подготовленной РосдорНИИ. На днях разработчик передал ее проект на согласование городским властям. Опубликовать документ планируется через неделю. В течение месяца ожидается его обсуждение и корректировка. Окончательный вариант маршрутной сети в мэрии рассчитывают утвердить в сентябре.

Глава ГК «Автолайн», депутат гордумы Дмитрий Крутских назвал решение «логичным и правильным». Но отметил, что «на текущий момент» вопрос этот скорее «философский»: в частности, не уточнен вопрос двойной оплаты проезда и отношения к этому жителей пригорода. Дмитрий Крутских полагает, что население уже привыкло к действиям «получастных транспортных компаний», готовых перевозить в любую точку города. В результате действующая схема межмуниципальных перевозок потребовала большего регулирования. «Пригородникам нужно создать такие же правила игры, как у муниципальных перевозчиков, прописать те же требования», — настаивает господин Крутских.

К инициативе властей и городских перевозчиков оказались не готовы местные девелоперы, которые активно осваивают участки в пригороде. По подсчетам урбанистов, к 2035 году воронежская агломерация должна войти в тройку крупнейших в стране по численности населения, увеличившись на 1,6 млн человек.

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат», депутат гордумы Андрей Соболев считает, что подобные изменения в работе пассажирского транспорта должны прежде всего учитывать интересы граждан, быть ориентированными на удобство. «Пересадочный пункт усложняет и удлиняет маршрут, — сказал господин Соболев. — Покупатели квартир в Отрадном и Новой Усмани маршрутному сообщению уделяют повышенное внимание». Впрочем, собеседник «Ъ» выразил надежду, что инициатива властей «несущественно» скажется на реализации жилья в пригороде из-за «достаточно высокой» обеспеченности населения личным транспортом.

Глава ГК «Инстеп», депутат Воронежской облдумы Анатолий Шмыгалев настроен более скептически: «Все говорят, что новая схема еще разрабатывается. При этом собственники пригородных автобусов, водители, жители воронежских агломераций уже подробно проинформированы об урезании длины маршрута, конечных остановках на окраинах Воронежа, дате запуска новой системы и даже цене проезда». «Парадокс ситуации в том, что сегодня вместо урезания пригородных маршрутов требуются прямо противоположные действия по развитию этих маршрутов. Например, на территориях Новой Усмани и Семилук воронежские девелоперы построили и заселили сотни тысяч квадратных метров жилья. Как результат — возрос ежедневный пассажиропоток из этих населенных пунктов в Воронеж и обратно. На мой взгляд, эффективные перевозки — это когда человек садится в автобус и едет в пункт назначения прямым рейсом, а не чехарда с несколькими пересадками», — пояснил господин Шмыгалев. По его мнению, «городским перевозчикам стоит умерить свои аппетиты по монополизации рынка». «Финансовая нагрузка в итоге ляжет на плечи простых граждан, которым и так придется нелегко в свете грядущего повышения тарифов на проезд осенью этого года, — добавил бизнесмен. — Власть обеспечивает рост благосостояния одних перевозчиков за счет ликвидации других».

В ГК Хамина также считают, что «с точки зрения комплексного развития воронежской агломерации» предложенный городскими властями подход «нельзя назвать правильным». Однако «на качественных девелоперских проектах с инфраструктурой полного цикла отрицательно он не скажется, а, может быть, даже, наоборот, будет иметь положительный эффект».

Ирина Лобанова