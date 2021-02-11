Генпрокуратура, СКР и МВД предупредили об ответственности за незаконные акции

Правоохранительные органы вынесли предупреждение об ответственности за незаконные протестные акции. В День всех влюбленных, 14 февраля, сторонники оппозиционера Алексея Навального призвали людей вечером выйти во двор с включенными фонариками на телефоне, а после выложить фотографии в соцсети. В своих сообщениях Генеральная прокуратура, Следственный комитет России (СКР) и Министерство внутренних дел (МВД) никак не указывают, какие акции имеют в виду.

Генпрокуратура напомнила об ответственности за призывы к участию в незаконных акциях, в частности в интернете. «Неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по статье 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,— говорится в сообщении.

СКР предупредил о возможном наказании за участие в несанкционированных акциях вплоть до уголовного. «Предупреждая нарушения действующего законодательства, напоминаем, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет серьезные правовые последствия вплоть до уголовной ответственности»,— заявило ведомство.

МВД призвало отказаться от участия в несанкционированных акциях. «За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность»,— предупредили там. По фактам преступлений, совершенных при проведении несанкционированных акций в январе и феврале уже возбуждено 90 уголовных дел, сообщило МВД.

Глава региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал политический флешмоб «Любовь сильнее страха» в начале недели. По его словам, ей «не мог бы помешать ОМОН», и акция сплотит единомышленников после «беспрецедентной волны насилия». В Кремле заявили, что не будут «играть в кошки-мышки», однако нарушителей будут привлекать к ответственности.

Подробности — в материале “Ъ” «Леониду Волкову захотелось романтики».