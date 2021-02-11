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Майнинг биткойнов требует больше энергии, чем потребляет Аргентина

На майнинг биткойнов уходит больше электроэнергии, чем потребляют некоторые страны, сообщает BBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета. Майнинг является очень энергозатратным процессом с использованием мощных компьютеров для подтверждения трансакций.

Исследователи подсчитали, что добыча биткойнов в год стоит 121,36 тераватт-часов электроэнергии, и вряд ли в ближайшее время упадет, если курс не снизится. Это больше, чем потребляет Аргентина (121 тераватт-часов), Нидерланды (108,8 тераватт-часов) и Объединенные Арабские Эмираты (113,2 тераватт-часов), а также почти столько же, сколько требует Норвегия (122 тераватт-часов). По данным исследования, таким количеством электроэнергии можно было бы питать все чайники Великобритании на протяжении 27 лет. Таким же образом количество электроэнергии, потребляемой включенными в сеть, но недействующими домашними приборами в США, могло бы питать сеть биткойнов в течение года.

Ранее котировки биткойна на онлайн-биржах взлетели более чем на $5 тыс. после того, как стало известно, что в 2020 году Tesla Илона Маска вложила в криптовалюту $1,5 млрд. К 9 февралю 2021 года средний курс биткойна на биржах обновил исторический рекорд, поднявшись выше $48 тыс.

Евгений Федуненко


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