Стоимость биткойна впервые поднялась выше $48 тысяч

Средний курс биткойна на биржах обновил исторический рекорд, поднявшись выше $48 тыс., следует из данных портала Coindesk. На 9:59 мск цена составляла $48,04. Позже курс стал немного снижаться. К моменту публикации стоимость биткойна составляла $47,79.

Ранее сегодня криптовалюта за несколько часов преодолела отметки $45 тыс., $46 тыс., $47 тыс.

Накануне биткойн пробил отметку $44 тыс. на новостях о том, что компания Tesla инвестировала в эту криптовалюту около $1,5 млрд. Наплыв желающих купить основную криптовалюту привел к двухчасовым проблемам в работе крупнейшей криптобиржи Binance.

Подробности — в материале “Ъ” «Перебои на подъеме».