Леонид Волков розыска не боится

Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета России (СКР) заочно арестовал на два месяца находящегося за пределами РФ координатора региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального Леонида Волкова. Ранее ведомство заочно предъявило ему обвинение в «склонении несовершеннолетних к противоправным действиям» и объявило господина Волкова в межгосударственный розыск. Сам он назвал обвинения нарочито издевательскими и заявил, что на них ему «плевать с высокого дерева». Ряд других видных соратников Алексея Навального проходят обвиняемыми по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акции в Москве 23 января и находятся под домашним арестом.

Ходатайство СКР о заочном аресте руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова на два месяца с момента его задержания в России либо с момента его экстрадиции в страну поступило в Басманный суд утром 10 февраля и в этот же день удовлетворено.

Уголовное дело против Леонида Волкова было возбуждено 28 января. Следствие считает, что господин Волков достоверно знал, что акции незаконны, и тем не менее 21 января разместил в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram публикации с призывами к несовершеннолетним «в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников». 29 января следствие заочно предъявило Леониду Волкову обвинение в «склонении несовершеннолетних к противоправным действиям» (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ, максимальное наказание — до трех лет лишения свободы). В тот же день СКР объявил господина Волкова в межгосударственный розыск на территории стран СНГ.

10 февраля Леонид Волков заявил в соцсетях, что вменяемая ему в вину статья «нарочито издевательская».

Господин Волков заявил, что не знает, как ему относиться к обвинению: «гордиться ачивкой (достижением.— “Ъ”)», поскольку он «первый вообще человек в России», обвиненный по этой «никогда не применявшейся статье УК», то ли чувствовать себя «некомфортно перед лицом коллег, у которых хоть сколько-то серьезные статьи понавешаны». Розыск и заочный арест господина Волкова не беспокоят, он намерен «работать дальше». «Плевать с высокого дерева»,— написал господин Волков.

Ранее господин Волков отказывался комментировать обвинения СКР, поскольку, по его мнению, таким образом следственные органы «навязывают ложную повестку». По его мнению, все знают, что никакого вовлечения несовершеннолетних не было, а СКР возбудил «нарочито абсурдное дело», чтобы отвлечь внимание от обвинений Алексея Навального в отравлении его «Новичком» и строительстве дворца в Геленджике.

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Отметим, что ряд видных соратников Алексея Навального обвиняются в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время несанкционированного митинга в Москве 23 января (ч. 2 ст. 139 УК, максимальное наказание — до двух лет лишения свободы). СКР возбудил уголовное дело 24 января. Сейчас под домашним арестом до 23 марта по этому делу находятся девять человек: пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, его брат Олег Навальный, продюсер YouTube-канала «Навальный Live», юрист ФБК (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Любовь Соболь, глава московского штаба Навального Олег Степанов, лидер связанного с господином Навальным профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, муниципальный депутат Люся Штейн, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также столичные муниципальные депутаты Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас (ему обвинение пока не предъявлено). Сотруднику ФБК Николаю Ляскину до 23 марта назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий: ему запрещено находиться вне дома, за исключением ежедневной прогулки с 16:00 до 18:00. Ему также запрещено общаться с другими фигурантами дела, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и пользоваться интернетом.

Сергей Егоров, управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП, считает, что сам по себе факт объявления в розыск автоматически никак не влияет на какие-либо права и обязанности Леонида Волкова до тех пор, пока он не въедет в Россию: «Если деятельность господина Волкова не будет требовать его присутствия в РФ, меры пресечения по уголовному делу ему никак не повредят».

Сергей Егоров предполагает, что в дальнейшем Леонид Волков с большой вероятностью будет объявлен в международный розыск через Интерпол и Россия будет требовать его экстрадиции.

Отметим, в среду замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексей Жафяров, выступая в Госдуме, предложил «продумать какие-то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме» для организаторов несанкционированных акций протеста, которые находятся за границей. Кроме того, господин Жафяров предложил подумать о финансовом наказании для интернет-площадок, где подростки публикуют призывы к участию в несанкционированных акциях.

Кира Дюрягина