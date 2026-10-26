Труды El Clasico

И стартовый отрезок сезона подозрения не развеял. Все вроде у «Реала», в предыдущие два сезона остававшегося без ценных трофеев, было не так плохо. Но и не так хорошо, чтобы причмокивать языком от восторга, не без срывов. Но вот самый принципиальный матч ему точно удался. А сладости выигрышу добавляли напоминания о том, что «Барселона» к этому El Clasico подошла с девятью победами в девяти первых турах испанского чемпионата. Две трети из них — шесть — крупные.