Труды El Clasico
«Реал» одержал важную победу над «Барселоной»
Наиболее заметного успеха после возвращения в «Реал» тренер Жозе Моуринью добился, выиграв гостевой матч у главного соперника своего клуба. Победив 2:1 не допускавшую потерь в девяти первых турах испанского чемпионата «Барселону», мадридцы сократили отставание от нее в чемпионате Испании до трех очков.
Состоявшийся вечером 25 октября центральный матч всего футбольного уикенда превратил в его героя человека, на которого еще недавно поглядывали с подозрением. В межсезонье «Реал» второй раз назначил на пост главного тренера Жозе Моуринью. Но в 2010 году, когда он впервые доверился португальцу, тот был самым мощным, трендовым футбольным наставником, который, считалось, буквально примагничивает титулы.
Этим летом Моуринью представлялся вариантом куда менее надежным. За время, прошедшее после его ухода из «Реала» в 2013 году, провалов у него накопилось не меньше, чем успехов. Да и успехи были, как правило, скромненькими по прежним меркам: Лига Европы и Лига конференций не те турниры, чтобы сиять, как бриллианты, в послужном списке.
И стартовый отрезок сезона подозрения не развеял. Все вроде у «Реала», в предыдущие два сезона остававшегося без ценных трофеев, было не так плохо. Но и не так хорошо, чтобы причмокивать языком от восторга, не без срывов. Но вот самый принципиальный матч ему точно удался. А сладости выигрышу добавляли напоминания о том, что «Барселона» к этому El Clasico подошла с девятью победами в девяти первых турах испанского чемпионата. Две трети из них — шесть — крупные.
«Реал» же против нее на Camp Nou выглядел ничуть не менее убедительно, чем несколько дней назад в Лиге чемпионов ПСЖ, обыгравший каталонцев 4:2.
Все, кому El Clasico довелось оценивать, восхищались и взрывным, всегда по делу мадридским прессингом, регулярно «Барселону» поддушивавшим, и цепкостью, с которой набрасывался Джуд Беллингем на основного организатора ее атак Родри, и ловкостью и неутомимостью Марка Кукурельи, не дававшего развернуться на фланге Ламину Ямалю, и формой сделавшего дубль Килиана Мбаппе, и в принципе общей живостью игры «Реала». Он сохранил ее до финального свистка и благодаря ей вырвал победу. Решающий гол Мбаппе забил в концовке после очень быстрой контратаки.
На что-то предпочитали обращать поменьше внимания. Например, на то, что Мбаппе открыл счет благодаря чистому везению: просто случайно подставился под рикошет от Жерара Мартина. Или на то, что на самом-то деле, если посмотреть нарезку интересных эпизодов встречи, возникает стойкое ощущение, что моментов у «Барселоны» было даже немного побольше, а подменявший в воротах «Реала» заболевшего Тибо Куртуа дублер Андрей Лунин явно заслуживал не меньше комплиментов, чем тот же Мбаппе. Пару раз взял удары высшей категории сложности.
Еще меньше внимания обращали на признание тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика насчет того, что его так резво разогнавшаяся команда, судя по всему, подустала и нуждается в какой-то перезагрузке. Но уж слишком солидно смотрелся «Реал», чтобы ставить акцент на таких мелочах.
Зато турнирную таблицу смаковали с удовольствием. Перед десятым туром казалось, что «Барселона», и так успевшая оторваться после очного противостояния с опаснейшим среди оппонентов, может убежать далеко-далеко вперед. Но вместо побега — сокращение отрыва от «Реала» до жалких трех очков. А «Атлетико» — и вовсе в двух позади. «Золотая гонка» обещает быть увлекательной.
И с удовольствием смаковали цифры. С учетом предыдущего десятилетия — первого мадридского периода — у Жозе Моуринью в биографии 18 El Clasico. А побед, ничьих и поражений в них теперь равное количество. Три шестерки. Чертовски же красиво.